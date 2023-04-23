В Черноморске сдетонировала самодельная бомба: мужчине оторвало ноги

В Черноморске в Одесской области в одном из гаражей произошел взрыв. В результате инцидента мужчина получил тяжелые травмы.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Черноморске. Сообщается, что с утра 22 апреля произошел взрыв в одном из гаражей гаражного кооператива.

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Раненого госпитализировали в тяжелом состоянии

В момент взрыва в помещении, принадлежащем 78-летней местной жительнице, находился ее сын. Муж получил травмы и был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

По данным СМИ, мужчине оторвало ноги.

Предварительное событие квалифицировано по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Под Киевом мужчина чуть не взорвался на минах оккупантов

В Киевской области мужчина чуть не погиб на вражеских минах. Местный житель Вышгородского района пошел по лесной дороге в соседнее село, где наткнулся на реактивную противотанковую гранату.

К счастью, мужчина вызвал правоохранителей и не получил никаких травм. Специалисты осмотрели прилегающую территорию, где в прошлом году проходили боевые действия и обнаружили еще 4 противотанковые мины ТМ-62М.

Из-за опасности обнаруженных предметов взрывотехники Киевщины провели контролируемое обезвреживание боеприпасов.

Также добавим, что вечером 21 апреля в Кривом Роге мужчина закрылся в доме угрожал взорвать себя гранатой. Впоследствии стало известно, что он пошел на контакт с милицией.

Инцидент произошёл в Ингулецком районе города. Среди вероятных причин такого поступка называют то, что у матери мужчины недавно сгорел дом.

Также в Черновцах мужчина пытался пронести гранату на судебное заседание. Он достал гранату из кармана граната и продемонстрировал, что она у него действительно есть.

После переговоров с охраной вооруженный мужчина добровольно отдал гранату и травматический пистолет. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.