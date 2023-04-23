Наразі поліцейські встановлюють обставини вибуху в Чорноморську. Повідомляється, що зранку 22 квітня стався вибух в одному з гаражів гаражного кооперативу.

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Пораненого госпіталізували у важкому стані

У момент вибуху в приміщенні, що належить 78-річній місцевій жительці, перебував її син. Чоловік зазнав травм і був госпіталізований у лікарню у важкому стані.

За даними ЗМІ, чоловіку відірвало ноги.

Попередньо подію кваліфіковано за статтею 263 Кримінального кодексу України. Мовиться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Під Києвом чоловік ледь не підірвався на мінах окупантів

У Київській області чоловік ледь не загинув на ворожих мінах. Місцевий житель Вишгородського району пішов лісовою дорогою у сусіднє село, де натрапив на реактивну протитанкову гранату.

На щастя, чоловік викликав правоохоронців і не зазнав жодних травм. Фахівці оглянули прилеглу територію, де минулого року проходили бойові дії та виявили ще 4 протитанкові міни ТМ-62М.

Через небезпечність виявлених предметів вибухотехніки Київщини провели контрольоване знешкодження боєприпасів.

Також додамо, що ввечері 21 квітня у Кривому Розі чоловік зачинився у будинку та погрожував підірвати себе гранатою. Згодом стало відомо, що він пішов на контакт з правоохоронцями.

Інцидент стався в Інгулецькому районі міста. Серед ймовірних причин такого вчинку називають те, що у матері чоловіка нещодавно згорів будинок.

Також у Чернівцях чоловік намагався пронести гранату на судове засідання. Він дістав гранату з кишені гранату і продемонстрував, що вона в нього справді є.

Після перемовин з охороною озброєний чоловік добровільно віддав гранату і травматичний пістолет. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.