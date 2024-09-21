Где россияне могут держать свои корабли: Братчук назвал возможные места передислокации

Оккупанты опасаются, что Украине таки дадут разрешение на удары западным оружием по России. Тогда Черноморский флот будет буквально гореть.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, прокомментировав информацию, что 14 сентября оккупанты вывели из Новороссийска 16 своих кораблей. Все это происходило на фоне сообщений о возможной атаке на российский морской порт.

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Где сейчас российские корабли

Как отметил Братчук, тогда же оккупанты прятали свои корабли в Геленджике рядом с различными гражданскими судами. Также в тот момент в Черном море активно работал российский РЭБ. Вследствие этого, к примеру, один из кораблей согласно геолокации находился аж в крымских степях.

Затем они все вернулись. Сейчас на дежурстве там находится один корабль. Это – подводная лодка-ракетоноситель. Она находится вблизи Новороссийска на боевом дежурстве,

– отметил Братчук.

Также известно, что по меньшей мере два российских корабля находятся в Каспийском море. Они могут осуществлять оттуда обстрелы. Но имеют ли возможность перегнать туда корабли Черноморского флота – неизвестно. Не стоит забывать и об одном из пунктов базирования в Очамчире, что во временно оккупированной Абхазии.

Сегодня, думаю, что они имеют возможность держать корабли в Новороссийске и Очамчире, где продолжается достройка. Также есть возможность базироваться вблизи Геленджика,

– сказал Братчук.

Обратите внимание! Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко предположил, что оккупанты 14 сентября вывели в Черное море 16 своих кораблей из-за стратегических учений "Океан-2024".