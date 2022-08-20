черноморский флот россии перешел в оборону: военный эксперт объяснил, что это значит

В западных СМИ сообщали, что Черноморский флот россии перешел в оборонительную позицию после серии неудач. Не менее половины состава морской авиации флота вывели из строя во время "налета" на авиабазу в Саках.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что вообще означает черноморский флот россии. Свое мнение он выразил в эфире 24 канала.

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По его словам, флот стоял вблизи Одессы и, по сути, терроризировал город высадкой десанта. Поэтому украинская армия должна была постоянно там дислоцировать войска.

И первой удачной операцией космического масштаба, по словам эксперта, было потопление крейсера "Москва". После этого мы потопили еще один крупный русский корабль в Бердянске.

После этого русские корабли отошли от берега. Уже нет угрозы высадки десанта,

– подчеркнул Нарожный.

Что это дало

Украинская армия смогла отвести войска для того, чтобы снизить напряжение возле Одессы. Оперативная ситуация изменилась, добавил военный эксперт.

Кроме этого, ВСУ лишили возможности вражескую армию вести разведывательные операции.

"Поэтому пока речь не о высадке десанта, а о том, что они будут оборонять Севастополь", – добавил специалист.

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