Украина заблокировала Черноморский флот России: какую угрозу он еще несет

Россия перебазирует свои корабли из Севастополя в Новороссийск. Есть мнение, что ВСУ функционально заблокировали вражеский Черноморский флот. Однако нельзя забывать, что оккупанты имеют ракетоносители и достаточное количество ракет.

Об этом 24 Каналу заявила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, Черноморский флот России доведен до отчаяния, поэтому захватчики могут мстить ракетным способом.

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Россияне берегут ракеты

Наталья Гуменюк отметила, что, очевидно, россияне сейчас хранят ракеты для повторения периода блекаутов того года. Это по всей вероятности, ведь ракеты "Калибр" – высокоточное оружие, которое может работать по объектам энергетической инфраструктуры.

Поэтому мы сейчас пытаемся хотя бы нейтрализовать их влияние на гражданское судноходство корабельным способом, когда они патрулировали больше районов Черного моря, чем сейчас, и пытались терроризировать там судна гражданского флота,

– объяснила она.

Сейчас у оккупантов остается только воздушный способ. Это тактическая авиация, с помощью которой они время от времени досаждают гражданское судноходство, сбрасывая в направлении острова Змеиный или управляемые авиабомбы, или другие взрывные устройства.

Гуменюк о российском флоте: смотрите видео

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