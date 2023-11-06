Серьезное оружие, – Братчук рассказал о важности уничтожения Черноморского флота

Украинские защитники ударили 4 ноября по Керчи и повредили новейший российский ракетоноситель "Аскольд". Но россиянам не стоит называть свое железо украинскими историческими именами.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что сейчас Украине нужно действовать на предупреждение. Отметим, что момент прилета по судостроительному заводу зафиксировали на видео.

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"Если говорить о малом ракетном корабле, там пусковые установки – 8 "Калибров". Серьезное оружие. Еще и новейшая разработка", – сказал Братчук.

Украина уже не первый месяц демонстрирует в Черном море и территории временно оккупированного Крыма, что она вытесняет и параллельно уничтожает Черноморский флот России и его инфраструктуру.

Это очень важно. Этот флот обеспечивает не только сам себя. Вспомним базы хранения горючего, БК и т.д. То, что работает на сухопутные группировки (врага – 24 Канал),

– добавил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Речь идет о российских войсках на временно оккупированном полуострове, а также на Запорожском и Херсонском направлениях. Поэтому Украина бьет на предубеждения и будет это делать дальше.

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Агрессия россиян

Враг ночью против 6 ноября атаковал Одессу. Эта атака, убежден Братчук, подтверждает то, что россияне будут действовать более агрессивно. Так оккупанты хотят показать свое присутствие в Черном море. Мол, они никуда не делись.

"Российские паблики открыто радовались этому, что бьют по Одессе. Но и говорили, что "это вам за Керчь, за Седово". То есть они пытаются действительно быть более агрессивными", – заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Отметим, что вечером 5 ноября в Седово было громко. Там прилетело в склад боеприпасов, которые сдетонировали. По информации телеграм-каналов, ударило и по ремонтной базе россиян. Там враг, вероятно, ремонтировал вертолеты.

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