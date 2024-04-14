"Есть над чем работать": Черноморский флот России потерял треть кораблей

Черноморский флот России с начала полномасштабной войны стремительно теряет свои корабли. В то же время для Сил обороны Украины все еще остается много работы.

Несмотря на потерю кораблей, Россия представляет угрозу в Черном море. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Если на языке цифр, то можем говорить о трети (потерянных российских кораблей, – 24 Канал). Но, конечно, является важным качественный показатель. Поэтому еще есть много над чем работать. В первую очередь это касается носителей крылатых ракет, которых они имеют десяток в акватории Черного моря,

– пояснил он.

Плетенчук добавил, что Силам обороны удалось восстановить гражданское судоходство в Черном море, которое является критически важным для украинского экспорта. В начале полномасштабной войны Россия пыталась заблокировать эту возможность.

В то же время из-за потери флота оккупанты усилили авиационную составляющую, а в Черноморском регионе постоянно присутствуют российские самолеты.

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