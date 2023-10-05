Из Крыма в Новороссийск: Россия перебросила значительную часть кораблей Черноморского флота

Российские захватчики перебросили 14 кораблей Черноморского флота из аннексированного Севастополя в Краснодарский край. В частности, Новороссийск.

Соответствующие спутниковые снимки за 2 октября обнародовал аналитик OSINT. Эксперт рассказал, какие именно корабли враг переместил в Новороссийск.

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Какие корабли перебросили в Новороссийск

Агрессор перебазировал в Новороссийск два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подлодки, пять больших десантных кораблей и еще несколько малых ракетных кораблей.

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Оккупанты перебросили свои корабли / Спутниковые снимки из соцсети X (бывшего твиттера) MT Anderson

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Что говорят в ВСУ

Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга в эфире телемарафона прокомментировала такое перемещение российских кораблей. Заметила, что, к сожалению, это не обезопасит нас, ведь удары с ракетоносителей морского базирования могут достигать 2500 километров.

Уже были случаи, когда ракета стартовала с подлодки непосредственно из бухты Новороссийска и долетала до территории Украины.

Мы видим, что действительно происходит перемещение флота. Они (россияне – 24 Канал) тяготеют уже к Новороссийской базе в большинстве случаев,

– отметила Наталья Гуменюк.

Добавила, что захватчики снова начали хоронить или размещать ракетоносители в Азовском море.

Очевидно, что пытаются измерить, насколько это будет зоной безопасности для пребывания кораблей,

– подчеркнула руководитель пресс-центра.

Заметила, что раньше наши военные наблюдали присутствие 1 корабля в Азовском море для разоблачения надводной обстановки. Сейчас их уже два. Один является ракетоносителем, на котором может быть 8 "Калибров".

"Малый ракетный корабль готов к применению, но спрятан в Азовском море", – подытожила Гуменюк.