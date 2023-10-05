Из Крыма в Новороссийск: Россия перебросила значительную часть кораблей Черноморского флота
Источник:MT Anderson
Российские захватчики перебросили 14 кораблей Черноморского флота из аннексированного Севастополя в Краснодарский край. В частности, Новороссийск.
Соответствующие спутниковые снимки за 2 октября обнародовал аналитик OSINT. Эксперт рассказал, какие именно корабли враг переместил в Новороссийск.
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Какие корабли перебросили в Новороссийск
Агрессор перебазировал в Новороссийск два фрегата проекта 11356 "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", три дизельные подлодки, пять больших десантных кораблей и еще несколько малых ракетных кораблей.
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Что говорят в ВСУ
Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга в эфире телемарафона прокомментировала такое перемещение российских кораблей. Заметила, что, к сожалению, это не обезопасит нас, ведь удары с ракетоносителей морского базирования могут достигать 2500 километров.
Уже были случаи, когда ракета стартовала с подлодки непосредственно из бухты Новороссийска и долетала до территории Украины.
Мы видим, что действительно происходит перемещение флота. Они (россияне – 24 Канал) тяготеют уже к Новороссийской базе в большинстве случаев,
– отметила Наталья Гуменюк.
Добавила, что захватчики снова начали хоронить или размещать ракетоносители в Азовском море.
Очевидно, что пытаются измерить, насколько это будет зоной безопасности для пребывания кораблей,
– подчеркнула руководитель пресс-центра.
Заметила, что раньше наши военные наблюдали присутствие 1 корабля в Азовском море для разоблачения надводной обстановки. Сейчас их уже два. Один является ракетоносителем, на котором может быть 8 "Калибров".
"Малый ракетный корабль готов к применению, но спрятан в Азовском море", – подытожила Гуменюк.