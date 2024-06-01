Бегут на восток: в ОК "Юг" рассказали об изменениях в Черном море

Черноморский флот россиян в западной части Крыма полностью нейтрализован. Оккупанты бегут на восток, но это не меняет ситуацию по обстрелам Украины.

Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал 24 каналу, что такая дислокация оккупантов только увеличивает время на реагирование по угрозе. Враг использует тактику применения подводных носителей ракет, ведь это является более сложной целью.

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Россияне убегают

Плетенчук рассказал, что россияне остаются в своих портах в восточной части моря. В первую очередь – это Новороссийск, где есть военно-морская база.

Изменение дислокации Черноморского флота ситуацию по обстрелам Украины сильно не меняет. Увеличивается время на реагирование,

– подчеркнул представитель Сил обороны Юга.

Также оккупанты дислоцируются юго-восточнее, к порту в Абхазии, Грузия. Однако этот порт не принимает носители крылатых ракет, это очень маленькая гавань. Россияне используют его для береговой охраны ФСБ, ведь боевые корабли там свободно маневрировать не могут.

Тактика обстрелов россиян

Оккупанты выбрали тактику применения только подводных носителей крылатых ракет. Сегодня, 1 июня, ночью россияне применили два таких носителя и выпустили 8 ракет.

Это пятое подтверждение применения носителей крылатых ракет с середины осени прошлого года (2023-24 Канал). Подводный корабль – это более сложная цель, чем надводный. Они это понимают и именно поэтому их применяют,

– отметил представитель Сил обороны Юга.

Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами 1 июня: коротко