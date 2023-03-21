Черноморский флот России оказался практически в ловушке, – ОК "Юг"

Время от времени Россия атакует украинские города крылатыми ракетами из акватории Черного моря. Вместе с тем нужно понимать, что вражеский флот фактически оказался в ловушке – то есть у Кремля нет возможности вывести его в другое место.

Во вторник, 21 марта, спикер ОК "Юг" констатировала в комментарии Укринформ, что Черноморский флот России оказался практически в ловушке. Даже при большом желании вывести его из акватории враг не сможет. Оккупанты только могут рассредоточивать корабли.

Смотрите также Сплошная агония: для чего Путин "уехал" в Мариуполь и почему все закончилось позором

У врага есть выход только к Азовскому морю

Отметим, что так Гуменюк ответила на вопрос, касающийся потенциального вывода врагом кораблей из Черного моря из-за увеличения количества "хлопка" в Крыму.

Если смотреть географически, вывод таких единиц для них сейчас может быть разве что в Азовское море. Но там не всюду позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Черном море. Выходить же из Черного моря через Босфор им не позволит международное законодательство и принятые санкции,

– отметила спикер.

В то же время она подчеркнула, что захватчики вполне могут использовать акваторию Черного моря для рассредоточения своего корабельного состава, чтобы это было для них безопасно.

Сколько кораблей россиян на дежурстве

В Военно-морских силах 21 марта сообщили, что на сегодня в Черном море на боевом дежурстве есть 7 вражеских кораблей.

В Азовском море – 2 вражеских корабля. В Средиземном море до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет,

– также говорится в сообщении.



Какая ситуация в Черном море по состоянию на 21 марта 2023 года / Изображение ВМС Украины

Недавний "хлопок" в Крыму

Вспомним напоследок к этой теме о визите "хлопчатника" во временно оккупированный Крым, которого испугались оккупанты. Собственно, ударило мифическое божество вечером 20 марта по месту, где враг держит крылатые ракеты типа "Калибр".

Как ни странно, захватчики сразу начали кричать о работе противовоздушной обороны и возражали, что произошло что-то серьезное.