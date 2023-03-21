У вівторок, 21 березня, речниця ОК "Південь" констатувала в коментарі Укрінформ, що Чорноморський флот Росії опинився практично у пастці. Навіть за великого бажання вивести його з акваторії ворог не зможе. Окупанти лише мають змогу розосереджувати кораблі.

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Ворог має вихід лише до Азовського моря

Зауважимо, що так Гуменюк відповіла на питання, що стосувалося потенційного виведення ворогом кораблів з Чорного моря через збільшення кількості "бавовни" в Криму.

Якщо дивитись географічно, виведення таких одиниць для них зараз можливо хіба що в Азовське море. Але там не всюди дозволять глибини проходити тому корабельному складу, який в них є в Чорному морі. Виходити ж з Чорного моря через Босфор їм не дозволить міжнародне законодавство і вжиті санкції,

– зазначила речниця.

Водночас вона наголосила, що загарбники цілком можуть використовувати акваторію Чорного моря для розосередження свого корабельного складу для того, щоб це було для них безпечно.

Скільки кораблів росіян на чергуванні

У Військово-морських силах 21 березня повідомили, що станом на зараз в Чорному морі на бойовому чергуванні є 7 ворожих кораблів.

В Азовському морі – 2 ворожих кораблі. У Середземному морі до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет,

– також йдеться в повідомленні.



Яка ситуація в Чорному морі станом на 21 березня 2023 року / Зображення ВМС України

Нещодавня "бавовна" в Криму

Згадаємо наостанок до цієї теми про візит "бавовнятко" до тимчасово окупованого Криму, якого неабияк налякались окупанти. Власне, вдарило міфічне божество ввечері 20 березня по місцю, де ворог тримає крилаті ракети типу "Калібр".

Як не дивно, загарбники одразу почали кричати про роботу протиповітряної оборони та заперечували, що сталося щось серйозне.