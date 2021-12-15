В Черновцах поймали водителя Range Rover со смертельной дозой алкоголя в крови

В Черновцах стражи порядка остановили пьяного водителя Range Rover. Уровень алкоголя в крови мужчины составил 5,0 промилле. Это относительно смертельная доза.

Пресс-служба Патрульной полиции Черновицкой области сообщила, что инцидент произошел 14 декабря около 23:00. Еще во время разговора с водителем правоохранители поняли, что мужчина – пьян.

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Тест на алкоголь показал поражающий результат – 5,0 промилле,

– говорится в сообщении.

На водителя составили протокол.

Правоохранители напомнили:

0,2 промилле – допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством;

3,0 промилле – критическое состояние и алкогольное отравление;

5,0 промилле – относительно смертельная доза.

Массовое ДТП из 6 автомбилей

На перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской в ​​Киеве произошло массовое ДТП. Столкнулись 6 автомобилей.

Сначала разминуться не смогли 4 автомобиля. А впоследствии – еще 2.

К счастью, погибших или пострадавших в результате аварии не было.

Из-за инцидента движение общественного транспорта на участке было временно заблокировано.

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Сообщение патрульной полиции:

Рекорды бывают разными, иногда даже очень неутешительными

Вчера, около 23 часов, на улице Русской патрульной остановили транспортное средство Range Rover.

В ходе общения инспекторы заметили, что у мужчины присутствуют признаки сильного алкогольного опьянения и просто поразительный результат теста на состояние опьянения – 5,0 промилле.

Заметим, что допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Уже более 3,0 промилле считается критическим состоянием и алкогольным отравлением. А вот 5,0 – относительно смертельная доза.

На водителя полицейские составили протокол согласно статье 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП и вынесли постановление согласно статье 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.

Призываем водителей сознательными и ответственными и не садиться за руль в состоянии опьянения.