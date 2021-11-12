В Черновцах водитель заблокировала проезд скорой с тяжелой пациенткой

Досадный инцидент с автомобилем скорой помощи произошел в Черновцах 11 ноября. Женщина за рулем Peugeot заблокировала медицинский транспорт.

При этом в скорой находилась больная в тяжелом состоянии. В итоге водительницу-виновницу оштрафовали правоохранители.

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Досадный инцидент со скорой в Черновцах: что известно

В Черновцах на Буковине водитель автомобиля Peugeot заблокировала выезд скорой помощи с больной пациенткой внутри в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 11 ноября у одного из многоквартирных домов на проспекте Независимости.

Женщина на Peugeot припарковалась посреди дороги, более того – спорила с правоохранителями и отказывалась убрать свое авто. Конечно, в итоге она вынуждена была это сделать, а также получила постановление о штрафе.

Это подтвердили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области. Там рассказали, что приехали по вызову именно медиков, ведь автомобиль виновницы препятствовал им двигаться.

Инцидент в Черновцах частично попал на видео (осторожно, слышна брань, поэтому только 18+):

Статья 122 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание за "непредоставление преимущества в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны и полиции". Речь о штрафе в размере 30 не облагаемых налогом минимумов (510 гривен).

Также стоит напомнить о недавних резонансных авариях со скорыми в Украине: