В Черновцах женщина едва не избила мэра Кличука во время сессии горсовета: эмоциональное видео
Источник:"Чернівецький промінь"
В Черновцах местная жительница пыталась ударить мэра Романа Клічука. Это произошло во время сессии городского совета.
В то же время женщина использовала нецензурную лексику и ругалась на городского голову и других чиновников. После этого правоохранители вывели ее из зала.
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Почему произошел инцидент
Во время того, как депутаты горсовета обсуждали один из вопросов повестки дня, неизвестная женщина внезапно выбежала в президиум. Там сидел мэр и секретарь горсовета Марина Кирилюк.
На видео видно, как черновчанка кричит на русском языке и машет бумагами. Секретарь позвонила в полицию и сообщила о ситуации, чтобы утихомирить женщину.
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Что требовала женщина – не понятно
У женщины пытались узнать, какова причина ее визита на сессионное заседание и что она требует. Но черновчанка не захотела отвечать на вопросы.
Вывел женщину из зала полицейский, после этого мэр извинился перед собравшимися. Он отметил, что не понял, что хотела женщина. А также предположил, что у нее психические расстройства.
Мотивы нападения женщины остаются не понятными / Скриншот из видео "Черновицкого проминя"
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