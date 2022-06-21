Черновецкий отреагировал на подозрение из-за его призыва признать квазиобразование на Донбассе

Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий призвал признать боевиков на Донбассе. За это ему объявили подозрение.

Черновецкий, конечно, все отрицает. Якобы о подозрении не знает, ничего не получал, да и никаких призывов в соцсетях не писал.

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Экс-мер Киева о подозрении узнал в СМИ

По словам Черновецкого, Офис генпрокурора ему ничего не сообщал о подозрении. Зато он якобы все узнал сам из средств массовой информации.

Формулировку обвинения, которое прозвучало в СМИ, – "о призывах к изменению границ Украины" расцениваю как некое полное недоразумение. Я искренне люблю и поддерживаю единую, целостную, независимую и европейскую Украину,

– заверил бывший мэр Киева.

По его словам, он считает гибель украинцев трагедией, а войну против нашего государства – преступлением. Более того, даже похвастался, что как бизнесмен и политик "прилагает все свои возможности для помощи Украине и ее скорой победы".

Отметим, что в Офисе генпрокурора высказывания бывшего мэра столицы в соцсети квалифицируют как призыв к изменению границ, территории и государственной границы Украины. В то же время тот удалил сообщение, которое опубликовал на второй день масштабного вторжения.

СБУ ищет предателей Украины

К сожалению, из-за тех, кто предал и передавал врагу данные, наше государство и мирные граждане сильно пострадали. Таких людей немало. Именно они приводят данные, по которым россияне затем обстреливают города, дают врагу другую информацию. Но наши правоохранители их выявляют и задерживают. К примеру, сегодня, 21 июня, СБУ сообщила об очередной успешной спецоперации. Удалось выявить и задержать работника Кабмина и торгово-промышленную палату. Обоих завербовала ФСБ, они передавали врагу ценную информацию. За предательство Украины получали деньги.

Таких примеров немало. Продаются, к сожалению, как простые люди, так и высокие чиновники. В частности, недавно в Сумской области СБУ задержала российского агента, находившегося среди местных жителей и работавшего против своих людей. Он разведывал позиции украинских военных во время боев за эту территорию. Российские оккупанты во время вторжения дали жителю Сум задачу: фотографировать и снимать расположение оборонных объектов и движение украинской военной техники. Теперь он будет отвечать за измену перед законом.

Хватает и тех, кто идет на сотрудничество с врагом на временно оккупированных территориях. Например, такой инцидент произошел в Херсоне. Там заместитель гендиректора одной из больниц согласился сотрудничать с российскими оккупантами. Он коварно слил данные о работниках местной полиции. Они были у него в распоряжении, потому что после полномасштабного вторжения правоохранители передали свои личные дела и другую документацию на хранение в местную детскую областную больницу. Все думали, что этот врач надежен.

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