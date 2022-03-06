Черновицкий областной совет призвал закрыть небо над Украиной
Черновицкий областной совет обратился к лидерам США, Франции, Германии, Великобритании, Генеральному секретарю НАТО, а также правительствам и парламентам, послам и дипломатическим корпусам всех государств НАТО.
Главная просьба Буковинской власти – закрыть небо над Украиной. Соответствующее обращение подписали глава, руководство и депутатский корпус Черновицкого областного совета сообщает 24 канал.
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Обращение к мировым лидерам и странам-членам НАТО
Депутаты Черновицкого областного совета отметили, что украинское войско дает достойный отпор врагу. Однако из-за бомбардировок и ракетных обстрелов российских войск погибают тысячи мирных украинцев.
"Наши жертвы – это ваше спокойствие. Поэтому, позаботьтесь и вы о нас! Уберегите наших детей, женщин и пожилых людей! Дайте украинцам возможность просыпаться не под аккомпанемент ракет и авиабомб! Дайте украинцам уверенность в том, что они проснутся",
– говорится в обращении.
Обращение от депутатов Черновицкого областного совета – фото 24 канал
Ранее редакция 24-го канала рассказала, что такое "закрытое небо" (или No-Fly Zone) и как оно поможет защититься от российских войск.
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