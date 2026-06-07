На Буковине обвалился мост с более 30 детьми: сколько пострадавших

В Черновицкой области 6 июня обвалился мост, когда там находилось более 30 детей. В результате инцидента есть пострадавшие.

Об этом пишет Черновицкая областная прокуратура и полиция Черновицкой области.

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Что известно по инциденту с обвалом моста в Черновицкой области?

По данным следствия, 6 июня в селе Виженка Черновицкой области 55 детей из Харьковской области находились на организованном отдыхе. По предварительным данным, это были воспитанники одной из спортивных школ.

Во время прогулки более 30 детей в возрасте до 15 лет находились на деревянном подвесном мосту через реку Виженка и фотографировались, когда конструкция внезапно обвалилась.

В результате падения шестеро детей получили травмы и были госпитализированы в медицинские учреждения Черновцов. Предварительно у них диагностировали черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, переломы, ушибы и гематомы,

– отметили прокуроры.

По данным полиции, ранения получили дети в возрасте от 8 до 15 лет.



В Черновицкой области обвалился деревянный мост, когда там находилось более 30 детей / Фото Черновицкой областной прокуратуры

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Проверяется соблюдение требований безопасности при организации отдыха детей, а также техническое состояние моста и действия лиц, ответственных за его содержание и эксплуатацию.

Правоохранители также открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей. Досудебное расследование по делу продолжается.

Напомним, 5 июня утром в Харьковской области в страшное ДТП попал автобус, где были дети и учителя. В результате аварии пострадали 5 человек, трое среди них – несовершеннолетние.