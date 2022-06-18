"Черные запорожцы" сбили вражеский Су-15: появилось видео выжившего пилота
Источник:72 ОМБр имени Черных Запорожцев
Оккупанты терпят многочисленные потери как в личном составе, так и в военной технике. 18 июня российская армия потеряла еще один свой самолет в войне против Украины.
"Черные запорожцы" сбили вражеский Су-15
В Донецкой области воины 72 отдельной механизированной бригады имени "Черных Запорожцев" сбили вражеский штурмовик Су-25 из зенитно-ракетного комплекса "Игла". Впрочем, как оказалось чуть позже, пилот воздушного судна смог катапультироваться.
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А вот и пилот нарисовался. Живой трофей 72-й ОМБ. имени Черных Запорожцев. Наши военные предоставили съемку пилота сбитого российского Су-25, который успел катапультироваться,
– говорится в сообщении.
По информации бригады, мужчина жив, имеет травмы из-за "мягкого" приземления. Ему оказали первую помощь. Теперь пилот вражеского СУ-2 в надежных и бережных руках Вооруженных сил Украины.
Живой трофей "Черных запорожцев": смотрите видео
В Луганской области сбили такой же летательный аппарат
Сергей Гайдай, глава Луганской военной администрации рассказал , что 18 июня ВСУ сбили вражеский самолет Су-25 и в Луганской области. Кроме того, украинским защитникам удалось взять в плен нескольких российских кафиров.
Актуальные потери врага
Воины Вооруженных Сил Украины делают все, чтобы выбросить российского врага из нашей земли. Так, с 24 февраля ВСУ удалось уничтожить 31 500 российских захватчиков. Также ВСУ ликвидировали у врага многие техники:
- танков – 1393 (+3) единицы,
- боевых бронированных машин – 3429 (+13) единиц,
- артиллерийских систем – 703 (+9) единиц,
- РСЗО – 213 (+6) единиц,
- средства ПВО – 96 (+0) единиц,
- самолетов – 212 (+0) единиц,
- вертолетов – 178 (+1) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
- крылатые ракеты – 125 (+0),
- корабли /катера – 13 (+0) единиц,
- автомобильная техника и автоцистерны – 2406 (+1) единиц,
- специальная техника – 53 (+0).
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подчеркнули, что наибольшие потери россияне понесли на Славянском направлении. ВСУ продолжают отражать атаки и наступление врага.
В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.
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