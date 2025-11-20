Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Схемы".

Смотрите также Кум Паши "Мерседеса" и "Че Гевара" в хищении миллионов: кто такой Чернышов и в чем его подозревают

Кто внес залог за Чернышова?

По данным "Схем", 30 миллионов гривен внес человек, по имени Процик Андрей Ярославович. Вероятнее всего, это – украинский адвокат. Журналисты дозвонились до него, чтобы спросить о происхождении денег на залог для Чернышева. Процик не опроверг этого, но сообщил, что ему неудобно общаться, и положил трубку. Приложение Getcontact указало на то, что у других абонентов он записан как "Андрей Юрист Вена", "Андрей Оффшор", "Андрей Рейдер", "Андрей (Испания)".

Андрей Процик является одним из руководителей юридической фирмы "Процик и партнеры", которая ранее называлась "Сольский, Процик и партнеры". В апреле 2024 года НАБУ сообщило экс-учредителю этого общества о подозрении в организации схемы завладения государственной землей на сотни миллионов гривен в период, когда он работал адвокатом.

Еще 21 миллион 600 тысяч гривен залога за Алексея Чернышова, по данным журналистов, внесла женщина, по имени Ирина Николаевна Федорович. Пока не удалось ее идентифицировать, ведь в Украине есть десятки женщин с такой фамилией, именем и отчеством.

Журналисты дозвонились двум адвокатам Алексея Чернышева. Александр Готин заявил, что ему неизвестно, вышел ли из СИЗО его подзащитный. Другой адвокат, Александр Тананакин, сказал, что не может разглашать деталей, но отметил, что по закону он должен был бы выйти, ведь за него внесли залог.

Мера пресечения Алексею Чернышеву: что известно?