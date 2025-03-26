Четверо солдат армии США пропали без вести в Литве возле границы с Беларусью

В Литве во время учений четверо солдат армии США пропали без вести. Инцидент произошел вблизи границы с Беларусью.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посольство США в Вильнюсе.

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Что известно об исчезновении солдат США в Литве

По данным посольства, солдаты исчезли на полигоне вблизи Пабраде на востоке Литвы, который расположен недалеко от границы с Беларусью. Их поисками занимаются военные США вместе с вооруженными силами Литвы, правоохранительными учреждениями и другими службами.

Солдаты, все из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии, проводили плановые тактические учения во время инцидента,

– говорится в сообщении.

Зато в издании Delfi, со ссылкой на другие СМИ, заявили, что четверо американских военных, пропавших во вторник вечером, погибли, а их гусеничный транспорт нашли в болоте. Там также добавляют, что сегодня, 25 марта, было установлено возможное место происшествия. Однако официальные источники пока не подтверждают эти данные.