Четыре месяца назад для Украины все изменилось, – Зеленский о войне

Украинское общество уже 4 месяца противостоит полномасштабной российской агрессии, которая началась 24 февраля. Украинцы продолжают сражаться за свою свободу и землю.

Мы стали страной в берцах, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что четыре месяца назад для Украины все поменялось. По его словам, для украинцев изменился уклад, но не мировоззрение.

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Мы стали страной в берцах. Страна в танках, самолетах и кораблях. Страной в окопах и бомбоубежищах. Изменился наш уклад, но не наше мировоззрение. Изменился путь, по которому мы идем к цели, но не изменилась цель,

– написал Зеленский в социальных сетях.

Глава государства подчеркнул, что украинцы борются за свою свободу и свою землю. "Ради будущего своих детей и внуков, за их жизнь и возможность построить новую Украину", – добавил президент.

Основные события войны Украины с Россией

Несмотря на скептицизм некоторых западных лидеров, Украина продолжает стоять в войне с Россией. В конце марта – начале апреля Вооруженным Силам Украины удалось деоккупировать Север нашей страны. ВСУ убили врага из Киевщины, Сумщины и Черниговщины.

После того, как россияне покинули Киевскую область, стало известно о зверствах войск агрессора над мирными людьми. Только в Киевской области жертвами оккупантов стали более 1200 человек.

К сожалению, врагу удалось частично оккупировать территории Запорожья и Херсона, однако там ВСУ проводят контрнаступление. Украинские военные смогли уволить почти всю Харьковщину, где враг всеми силами пытается сдержать наших воинов.

Также России удалось временно оккупировать Мариуполь, поскольку в середине апреля защитникам города был приказан прекратить оборону и сохранить жизнь. Российские военные в большинстве не могли сломить сопротивление украинских бойцов на "Азовстали".

Украина контролирует около 45% Донецкой области. Россия же смогла оккупировать 95% Луганщины, где украинские воины все еще сдерживают превосходящие силы врага.

Историческое событие произошло 24 июня, когда Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Европейскую перспективу Украины поддержали 27 членов ЕС.

Что касается потерь в войне, то в Офисе Президента сообщили, что в боях за Украину погибли около 10 тысяч военных. С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 2600 крылатых ракет.

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