Четыре с минусом или три с плюсом, – Корниенко поставил себе оценку за развитие партии

Александр Корниенко поставил оценку своей работе на должности главы фракции "Слуга народа". По его словам, он поработал на четыре с минусом или три с плюсом.

Об этом бывший глава президентской фракции сказал во время брифинга по итогам съезда "Слуги народа" 15 ноября.

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Корниенко, отвечая на вопросы журналиста, отметил, что "слуги" всегда ставят себе скромные оценки.

Четыре с минусом или три с плюсом. Больше же не ставим себе,

– сказал Корниенко.

Среди проблем, которые имеет партия в регионах, Корниенко назвал координацию. Он объяснил, что внутри "Слуги народа" в разных регионах существуют определенные разногласия.

"Где-то не хватает депутатов, где-то – ресурсов. Понятно, что мы получаем государственное финансирование, но его не хватает. Есть разные недостатки, но в наших силах это исправить", – добавил вице-спикер парламента.

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А вот новоизбранная глава фракции Елена Шуляк назвала область, которая является самой слабой для "Слуги народа".

Если говорить о слабых организациях, то у нас есть Кировоградская область на карте нашего государства, но нет этой области на политической карте,

– заверила Шуляк.

Эту проблему будут решать в первую очередь.