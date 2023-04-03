В Хмельнитчине 4 общины вышли из московского патриархата и перешли в ПЦУ

В Хмельницкой области еще четыре общины вышли из состава Украинской православной церкви Московского патриархата. Они перешли в состав Православной Церкви Украины.

В Хмельницкой ОВА сообщили об этом 3 апреля. Перед этим в ПЦУ перешёл Свято-Покровский кафедральный собор в Хмельницком, где перед этим священники УПЦ МП избили военного.

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4 общины Хмельницкой области перешли в ПЦУ

Зарегистрировано 4 устава религиозных общин Украинской православной церкви (Московского патриархата – 24 Канал) в новой редакции, перешедших в Православную церковь Украины,

– заявили в областной военные администрации.

Предварительно известно, что из состава УПЦ МП уже вышли более 160 религиозных общин Хмельницкой области.

Городской голова Хмельницкого Александр Симчишин рассказал, что 2 апреля возле Свято-Покровского кафедрального собора собралось более 3 тысяч человек. Чиновник рассказал, что:

владельцем храмов и земли, на которой они построены, является община;

подписи за переход церкви с УПЦ МП в ПЦУ поставили полторы тысячи человек;

после этого митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний (Василий Фиалко), являющийся священником УПЦ МП, передал ключи от кафедрального собора общине;

в этот день там впервые прозвучала молитва на украинском языке.

Мэр Хмельницкого пояснил, что готовится решение, чтобы прекратить право пользования более 20 земельными участками под различные религиозные сооружения УПЦ МП с соответствующими дальнейшими юридическими последствиями.

Священники УПЦ МП избили военного

2 апреля 2023 года в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком священники УПЦ МП избили военного.

Боец Артур Ананьев пришел в храм и спрашивал, сколько людей еще должно погибнуть, чтобы они перестали ходить в Московский патриархат. После этого один из священников набросился на военного с кулаками.

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Священник УПЦ МП написал заявление в полицию, что якобы, когда диакон выходил на кафедру для чтения Евангелия, неизвестный начал обливать его водой и выбивать из рук Евангелие. Впоследствии в сети показали видео, что Евангелие бросил сам священник.

Стоит добавить, что военный Артур Ананьев – доброволец, ушедший на войну после полномасштабного вторжения. Он принадлежит к 19 стрелковому батальону. Собратья рассказали, что боец в больнице. Следует добавить, что на войне он получил контузию и черепно-мозговую травму.