У Хмельницькій ОВА повідомили про це 3 квітня. Перед цим до ПЦУ перейшов Свято-Покровський кафедральний собор у Хмельницькому, де перед цим священники УПЦ МП побили військового.

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4 громади Хмельниччини перейшли в ПЦУ

Зареєстровано 4 статути релігійних громад Української православної церкви (Московського патріархату – 24 Канал) у новій редакції, які перейшли в Православну церкву України,

– заявили в обласній військові адміністрації.

Попередньо відомо, що зі складу УПЦ МП вже вийшло понад 160 релігійних громад Хмельницької області.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що 2 квітня біля Свято-Покровського кафедрального собору зібралось понад 3 тисячі людей. Посадовець розповів, що:

власником храмів та землі, на якій вони побудовані, є громада;

підписи за перехід церкви з УПЦ МП до ПЦУ поставили півтори тисячі людей;

після цього митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній (Василь Фіалко), який є священником УПЦ МП, передав ключі від кафедрального собору громаді;

у цей день там вперше прозвучала молитва українською мовою.

Міський голова Хмельницького пояснив, що готується рішення, щоб припинити право користування понад 20 земельними ділянками під різні релігійні споруди УПЦ МП з відповідними подальшими юридичними наслідками.

Священники УПЦ МП побили військового

2 квітня 2023 року у Свято-Покровському кафедральному соборі у Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового.

Боєць Артур Ананьєв прийшов у храм та запитував, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату. Після цього один зі священників накинувся на військового з кулаками.

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Священник УПЦ МП написав заяву у поліцію, що нібито, коли диякон виходив на кафедру, щоб читати Євангеліє, невідомий почав обливати його водою й вибивати з рук Євангеліє. Згодом у мережі показали відео, що Євангеліє кинув сам священник.

Варто додати, що військовий Артур Ананьєв – доброволець, який пішов на війну після повномасштабного вторгнення. Він належить до 19 стрілецького батальйону. Побратими розповіли, що боєць у лікарні. Варто додати, що на війні він отримав контузію та черепно-мозкову травму.