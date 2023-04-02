Хмельницький священник написав заяву до поліції, що військовий нібито напав на нього у Свято-Покровському кафедральному соборі. Інший ченець стверджував, що чоловік, якого побили на відео, буцімто вибивав у диякона з рук Євангеліє. Проте українці вже знайшли доказ того, що це не так.

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Євангеліє у храмі УПЦ МП кинули саме священники

Нагадаємо, що за словами ченця храму Олександра Рибчинського, напад на чоловіка буцімто стався перед самим Євангелієм. За його словами, диякон брав Євангеліє в руки й виносив на середину храму для того, щоб прочитати його. І тоді невідомий буцімто почав обливати його водою й вибивати з рук Євангеліє, після чого воно впало на підлогу.

Проте у мережі з'явилося відео, де видно, що Євангеліє кинув сам священник. Раніше поліція повідомляла, за словами заявника це зробив "невідомий чоловік". Проте чужих біля книги не було. Лише інший священнослужитель, який намагався підхопити Євангеліє в моменті, коли воно падало.

Священник сам впустив Євангеліє: дивіться відео

Подробиці інциденту