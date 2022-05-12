Четыре ракеты попали в Кременчугский нефтеперерабатывающий завод

В Полтавской области 12 мая слышны звуки взрывов. Власти сообщают о 4 "прилетах" снова по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Кроме того, звуки взрывов слышали в Полтавском районе. Об этом сообщил глава местной ОВ Дмитрий Лунин.

Заметьте В большинстве областей Украины – воздушная тревога

Детали обещают рассказать позже. Пока людей просят оставаться в укрытиях. Заметим, что воздушную тревогу в Полтавской области объявили в 17:08. Также сирены звучали и в соседних областях – на Востоке, Севере и Центре.

Это уже не первые "прилеты" по заводу

Напомним, в апреле оккупанты дважды обстреливали Кременчугский НПЗ. Первый ракетный удар был утром 2 апреля. Тогда россияне обстреляли не только завод, но и окружающие составы горюче-смазочных материалов. Вспыхнул масштабный пожар. Спасатели потушили возгорание, но завод претерпел значительные разрушения, поэтому прекратил работу. Кроме того, пострадали несколько человек. Они получили ожоги.

Второй ракетный удар был на Пасху 24 апреля. Тогда ударили по заводу и ТЭЦ, из-за чего в Кременчуге не было воды. В город прилетели 9 российских ракет. Лунин отметил, что места обстрела – разрушены. Правда, НПЗ и так не работал после предварительной атаки. К сожалению, один человек погиб, а 7 – пострадали.

Предыдущие удары по Полтавщине

Вечером 11 мая оккупанты выпустили ракету по Полтавской области. Она прилетела в Карловскую общину и попала в объект гражданской инфраструктуры. Дом был серьезно поврежден.

По Карловке россияне били и 7 мая. К счастью, тогда обошлось без жертв и пострадавших. Противовоздушной обороне удалось сбить ракету.

13 апреля россияне ударили по инфраструктуре Чуднова и Миргорода. Впоследствии стало известно, что они повредили аэродром.

Через несколько дней оккупанты атаковали село под Полтавой. Погиб один человек, а еще один получил ранения.

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