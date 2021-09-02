Мог ли я это представить, но все – возможно, – Зеленский выступил перед студентами Стэнфорда

Владимир Зеленский 2 сентября выступил перед студентами Стэнфордского университета. Свое выступление президент начал с того, что Украину можно описать 2 словами: "все – возможно".

Зеленский подчеркнул, что перед экспертной средой Стэнфордского университета выступали многие очень выдающиеся люди, известные политики, бизнесмены и деятели со всего мира.

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Мог ли когда-то я, обычный парень из простой семьи, из обычного, прекрасного кстати, промышленного города на Востоке Украины представить, что буду выступать здесь. Нет. Но все возможно,

– заявил украинский лидер.

Правда, для этого, подчеркнул Зеленский, пришлось стать Президентом Украины. Тот факт, что им стал парень из простой, кстати, профессорской семьи свидетельствует, что все – возможно.

Зеленский признался: эти слова – не только его кредо, но и символ современной Украины.

Президент рассказал об Украине

Зеленский подчеркнул, что хочет рассказать студентам Стэнфордского университета об Украине. Не о бывшей республике СССР, где-то рядом с Россией, где-то в Европе. А об Украине – большое демократическое государство, где все – возможно.

Зеленский вспомнил, что когда его жена Елена рожала их дочь Александру, чтобы приехать из Кривого Рога в Киев пришлось потратить 10 часов. Президент подчеркнул, что уже тогда мечтал это изменить.

Когда у президентской четы родился второй ребенок, около 20 часов пришлось потратить на оформление различных документов. И это Зеленский мечтал изменить.

Украинцы доказали, что все – возможно

Президент подчеркнул: украинцы часто доказывали человечеству, что все – возможно. Отдельно:

создать первый вертолет;

искусственный спутник Земли;

самый большой в мире самолет;

WhatsApp.

Однако, к сожалению, Украина уже около 30 лет не создавала ничего столь же выдающегося. Зеленский признался, что очень хотел это изменить. Единственным путем было стать президентом и привести к власти людей. Потому что все – возможно.

Изменения – ощутимы

Зеленский подчеркнул, что сегодня в Украине строят:

тысячи километров дорог;

сотни мостов;

собственные самолеты, танки и вертолеты.

Президент отметил, что эти изменения происходят, несмотря на то, что Украина противостоит "одной из самых мощных армий мира – армии России".

Зеленский подчеркнул, что у Украины аннексирована и оккупирована большая территория, чем отдельные штаты США.

Однако в этих условиях Украина строит свободное и свободное государство.

Создает уникальную систему декларирования, минимизирует влияние олигархов, реформирует банковский сектор, способствует развитию бизнеса, внедряет корпоративное управление, запускает рынок земли, укрепляет верховенство права. Потому что все – возможно.

"У нас нет времени мечтать, у нас нет мечты. У нас есть украинская цель", – подытожил Зеленский.

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