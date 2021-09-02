Мог ли я это представить, но все – возможно, – Зеленский выступил перед студентами Стэнфорда
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский 2 сентября выступил перед студентами Стэнфордского университета. Свое выступление президент начал с того, что Украину можно описать 2 словами: "все – возможно".
Зеленский подчеркнул, что перед экспертной средой Стэнфордского университета выступали многие очень выдающиеся люди, известные политики, бизнесмены и деятели со всего мира.
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Мог ли когда-то я, обычный парень из простой семьи, из обычного, прекрасного кстати, промышленного города на Востоке Украины представить, что буду выступать здесь. Нет. Но все возможно,
– заявил украинский лидер.
Правда, для этого, подчеркнул Зеленский, пришлось стать Президентом Украины. Тот факт, что им стал парень из простой, кстати, профессорской семьи свидетельствует, что все – возможно.
Зеленский признался: эти слова – не только его кредо, но и символ современной Украины.
Президент рассказал об Украине
Зеленский подчеркнул, что хочет рассказать студентам Стэнфордского университета об Украине. Не о бывшей республике СССР, где-то рядом с Россией, где-то в Европе. А об Украине – большое демократическое государство, где все – возможно.
Зеленский вспомнил, что когда его жена Елена рожала их дочь Александру, чтобы приехать из Кривого Рога в Киев пришлось потратить 10 часов. Президент подчеркнул, что уже тогда мечтал это изменить.
Когда у президентской четы родился второй ребенок, около 20 часов пришлось потратить на оформление различных документов. И это Зеленский мечтал изменить.
Украинцы доказали, что все – возможно
Президент подчеркнул: украинцы часто доказывали человечеству, что все – возможно. Отдельно:
- создать первый вертолет;
- искусственный спутник Земли;
- самый большой в мире самолет;
- WhatsApp.
Однако, к сожалению, Украина уже около 30 лет не создавала ничего столь же выдающегося. Зеленский признался, что очень хотел это изменить. Единственным путем было стать президентом и привести к власти людей. Потому что все – возможно.
Изменения – ощутимы
Зеленский подчеркнул, что сегодня в Украине строят:
- тысячи километров дорог;
- сотни мостов;
- собственные самолеты, танки и вертолеты.
Президент отметил, что эти изменения происходят, несмотря на то, что Украина противостоит "одной из самых мощных армий мира – армии России".
Зеленский подчеркнул, что у Украины аннексирована и оккупирована большая территория, чем отдельные штаты США.
Однако в этих условиях Украина строит свободное и свободное государство.
Создает уникальную систему декларирования, минимизирует влияние олигархов, реформирует банковский сектор, способствует развитию бизнеса, внедряет корпоративное управление, запускает рынок земли, укрепляет верховенство права. Потому что все – возможно.
"У нас нет времени мечтать, у нас нет мечты. У нас есть украинская цель", – подытожил Зеленский.
Визит Зеленского в США: главное
- Визит Владимира Зеленского в США начался 31 августа.
- В рамках визита украинский лидер встретился с директором NASA Биллом Нельсоном. Темой встречи стали космические проекты, к которым может присоединиться Украина.
- В Белом доме 1 сентября состоялась историческая встреча Зеленского и президента США Джо Байдена. Политики обсудили противодействие российской агрессии на востоке Украины, реформирование судебной системы в Украине, вопросы энергетической безопасности, борьбу с климатическим кризисом и другие приоритетные вопросы.