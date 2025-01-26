Чиновник СБУ сбил ребенка на пешеходном переходе

23 января на Киевщине чиновник Службы безопасности на большой скорости сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе. Нарушителя взяли под стражу.

Инцидент произошел в городе Васильков Киевской области с участием сотрудника Центрального управления СБУ, передает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Отмечается, что пострадавшего оперативно доставили в "Охматдет". Несовершеннолетнему оказали всю необходимую медицинскую помощь, он находится в удовлетворительном состоянии.

По факту ДТП ГБР и Нацполиция открыли уголовное производство. Должностному лицу Службы безопасности уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В сети сообщили, что пострадавшему парню 15 лет, а чиновник СБУ, который его сбил, был в нетрезвом состоянии.

Напомним, что на Львовщине произошло жуткое ДТП с участием легковушки и автобуса. Около 16:50 26 января на автодороге Киев–Чоп Volkswagen выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал автобус ЗАЗ. На скорости два транспортных средства столкнулись.

Водитель автомобиля и трое его пассажиров погибли. Водителя и одного из пассажиров автобуса доставили в больницу.