Чиновник СБУ: СМИ рассказали, чью машину заминировали на Луганщине

В зоне Операции объединенных сил под машиной сотрудника Службы безопасности Украины якобы нашли взрывчатку. Вероятно, в авто ехал первый заместитель начальника управления СБУ в Луганской области.

В машине действительно был чиновник. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

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Однако неизвестно, действительно ли в сумке, которую изъяли из-под автомобиля, была бомба.

Что известно о заминировании

В Луганской области 29 июля служебная машина заезжала на территорию управления СБУ. Охранник заметил под ней подозрительный предмет, который был прикреплен к днищу автомобиля. Оттуда торчали несколько проводов разного цвета.

Взрывотехники забрали из-под машины сумку с неизвестным устройством, похожим на взрывчатку.

Здание окружила полиция. Отметили, что угрозы для людей нет.

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