Чиновники отправляли на экспорт: на Буковине продавали лес с заповедной территории
Источник:СБУ
Работники гослесхозов Черновицкой области незаконно вырубали и продавали деревья из заповедной зоны. По предварительным оценкам, чиновники нанесли ущерб на более чем 3,3 миллиона гривен.
Деревья с территории зоологического заказника местного значения отправляли на экспорт. В Службе безопасности Украины сообщают, что из-за незаконной вырубки и продажи лесоматериалов провели 14 обысков.
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Правоохранители проверили Черновицкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства, помещения гослесхозов, пилорамы и помещения участников преступной схемы. После обысков изъяли лесоматериалы, печати и документы, доказывающие незаконную деятельность.
Бывшему главе государственного лесохозяйственного предприятия объявили подозрение в совершении преступления. Ему инкриминируют превышение власти или служебных полномочий. Сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить всех причастных к незаконной деятельности.Справка. По информации "Радио Свобода", за 2020 год в Украине официально зафиксировали 4 тысячи 200 незаконных вырубок лесов. Их объем составил 54,3 тысячи кубических метров. Сумма причиненного ущерба составляет 444, 1 миллиона гривен.
Незаконная вырубка лесов в Украине: последние новости
- Жители села Колонщина Киевской области 26 июля протестовали против строительства дороги. Люди сообщили, что из-за этого планируют вырубить лес. По их словам, такие действия приведут к экологической катастрофе.
- Во время пожаров на Луганщине злоумышленники продавали дерево. Они организовывали сверхурочную санитарную вырубку.
- На заседании Совета национальной безопасности и обороны рассмотрели реализацию инициативы "Масштабное облесение Украины". Это должно помочь сохранить леса.