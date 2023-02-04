Вывели более 90 миллионов: чиновников Администрации морских портов разоблачили на хищении
Источник:СБУ
Чиновников Администрации морских портов Украины разоблачили на масштабных хищениях. Из госпредприятия было выведено в тень более 90 миллионов гривен.
СБУ разоблачила масштабную коррупцию в Южненском филиале Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Сообщается, что к организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017 – 2018 годах и двое его подчиненных.
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Коррупцию разоблачили в одном из филиалов предприятия
По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Пивденный".
При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена. Установлено, что деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам.
Таким образом, из госпредприятия было выведено в тень более 90 миллионов гривен. Трех организаторов сделки поставили в известность о подозрении в совершении уголовного преступления.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Чиновников Минобороны разоблачили на хищении миллионов
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