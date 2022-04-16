Чиновников СБУ и Нацполиции в Ивано-Франковской области разоблачили на взятке: сумма и детали
Прокуроры САП и детективы НАБУ, 16 апреля 2022 поймали "на горячем" чиновников СБУ и Нацполиции в Ивано-Франковской области. Речь идет о получении взятки в размере 24 тысяч долларов.
Досудебное расследование этого дела свидетельствует, что представители СБУ и Нацполиции требовали средства за "воздействие на судей при избрании меры пресечения".
Читайте также Провальный план: раненый оккупант назвался украинцем и делал вид, что потерял память
За изменение меры пресечения правоохранители требовали 9 тысяч долларов и еще 15 тысяч за возможное изменение подследственности,
– говорится в сообщении.
Детали дела
План по уходу от ответственности выглядел следующим образом: задержанные правоохранители определили место, куда подозреваемый должен был подбросить психотропные вещества, чем бы подставил своего сообщника и избежал наказания.
САП и НАБУ "на горячем" поймали правоохранителей в Ивано-Франковской области
Правоохранителей разоблачили на получении 10 тысяч долларов – в настоящее время решается судьба объявления подозрения в преступлении и избрании меры пресечения, а также продолжается досудебное расследование дела.