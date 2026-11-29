Российские войска усилили наступление под Славянском, увеличив количество атак за неделю с 19 до 36. Враг сносит город с лица земли авиабомбами, повредив за сутки около 40 домов.

О сложной обстановке на этом направлении сообщил командир роты батальона беспилотных систем "Стриж" 10-й бригады "Эдельвейс" Виктор Фитьо в эфире 24 Канала. По его словам, несмотря на активизацию действий вражеской пехоты, темпы продвижения оккупантов значительно замедлились. Кроме того, на отдельных участках украинские подразделения проводят результативные контратакующие действия.

Тактика наступления и масштабы разрушений

Система вражеского наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию опирается на три ключевых элемента. Оккупанты делают ставку на инфильтрацию небольших групп пехоты, массированное применение FPV-дронов по позициям и маршрутам снабжения, а также систематические авиаудары управляемыми бомбами.

Враг, буквально, в буквальном значении этого слова, стирает Славянск с лица земли. Разрушения уже значительны,

– подчеркнул Виктор Фитьо.

Он отметил, что только за сутки в городе было разрушено или повреждено около четырех десятков домов.

Командир роты БПЛА Виктор Фитьо о боях и работе дронов зимой: видео

Работа беспилотников и вызовы зимы

Военный подчеркнул, что общий характер боевых действий с наступлением зимы существенно не изменился, однако значительно осложнился из-за погодных условий. Снег, дожди, туманы и низкие температуры создают серьезные проблемы как для бойцов на передовой, так и для работы операторов БПЛА. Захватчики пытаются использовать плохую видимость для скрытого продвижения, поэтому пилоты постоянно внедряют новые технические решения.

Без качественной разведки, в частности без качественной воздушной разведки, современная война невозможна. Благодаря разведке мы видим, как организован тыл противника, склады с боеприпасами и топливом, видим движение вражеской пехоты и предвидим пути ее передвижения. На основе этих данных и строится вся система огневого поражения,

– пояснил командир.

В сегменте беспилотных систем сейчас сохраняется относительный паритет, поэтому главную роль играет скорость модернизации. Бойцы регулярно совершенствуют аппараты, чтобы видеть дальше и точнее уничтожать силы противника. Офицер также призвал украинцев не питать иллюзий и продолжать ежедневную поддержку армии ради общей победы.

Ранее военный объяснял, как война дронов меняет обстановку на фронте и почему бойцам стало сложнее выполнять задачи.