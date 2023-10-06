Число погибших может возрасти: на месте удара в Харьковской области нашли еще части тела
Источник:Олег Синегубов
В результате ракетной атаки по магазину и кафе в селе Гроза на Харьковщине погибли 52 человека. В то же время, количество жертв может возрасти, поскольку на месте удара нашли части тела.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сегодня, 6 октября. По его словам, на месте атаки продолжают работать соответствующие службы.
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На месте попадания вражеской ракеты в селе Гроза продолжают работать спасатели и милиционеры. Специалисты разбирают завалы, идет тщательный осмотр места. Сегодня были найдены еще фрагменты тела. В настоящее время продолжается идентификация,
– сообщил Синегубов.
На месте продолжают работать спасатели / Фото Харьковской ОВА
Тела невозможно опознать
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что многие тела, которые находят спасатели на месте удара невозможно опознать без анализа ДНК.
"Ищем и находим остатки тел погибших в Грозе. Многих невозможно опознать без анализа ДНК", – отметил Сергей Болвинов.
- Российские войска 5 октября в обед нанесли удар "Искандером" по селу Грозов Купянского района Харьковщины. Удар пришелся по кафе, где проходили поминки за Андреем Козырем, погибшим на фронте в первые дни войны. Сын Денис решил перезахоронить отца в родном селе.
- Известно о 52 погибших в результате террористического удара. Среди них – сын Андрея – Денис и его жена, а также дедушка и бабушка Дениса и его теща.
- Никакого действующего военного в заведении, где проходили поминки – не было, собрались местные жители, в том числе и с детьми.