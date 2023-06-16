Число пострадавших в Киевской области резко возросло

В Киевской области во время ракетной атаки 16 июня пострадали по меньшей мере 4 человека. Среди них – 2 детей. Известно о повреждении более 30 домов – 3 полностью разрушены.

Сначала сообщалось о 6 пострадавших. В то же время впоследствии уточнили, что их 4.

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Пострадали 4 человека: двое взрослых и двое детей. Они имеют легкие телесные повреждения. Полиция документирует военное преступление России,

– говорится в сообщении.

3 дома полностью разрушены

Из-за атаки россиян были разрушены 3 частных дома, 13 домов нуждаются в капитальном ремонте. Еще 15 домов и два здания имеют незначительные повреждения. Всем владельцам домов обещают оказать необходимую помощь.

Кравченко добавил, что в результате падения обломков начались пожары, их уже локализовали.

Главное об атаке врага:

Силы противовоздушной обороны во время сегодняшней атаки по Киеву сбили 12 ракет: 6 "Калибров" и 6 "Кинжалов". Также во время тревоги приземлили и два вражеских БПЛА.

В командовании Воздушных сил сообщили, что россияне выпустили "Калибры" из Черного моря.

Все "Кинжалы" враг направил именно на Киев и область.

Враг совершил атаку во время визита лидеров стран Африки, приехавшие говорить о "мирном плане" окончания войны, которую начала страна-агрессор – Россия.

Делегация собственными глазами смогла увидеть настроенность Путина к миру и реальную картину того, кто настоящий агрессор и, что главное – как от агрессии России страдает украинское население.

Украинские лидеры уже отметили, что атака врага по Киеву и Киевщине сегодня – это очередной сигнал Путина, что он не уважает никого из иностранных лидеров и готов поставить их безопасность под угрозу.

Больше о реакции украинских властей на сегодняшнюю атаку – читайте здесь.