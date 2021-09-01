Число жертв урагана "Ида" в США возросло: дома до сих пор без света
Источник:The Washington Post
Ураган "Ида" начал бурлить в США еще 29 августа. 31 августа он унес жизни 2 человек. По состоянию на 1 сентября погибло уже шестеро.
Погибшие есть в трех штатах. Двое погибших пытались восстановить электроснабжение.
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Число жертв урагана "Ида" возросло до 6
Количество зарегистрированных смертей, связанных с ураганом "Ида", который обрушился на территориях юго-востока США, сегодня (говорится о 1 сентября – 24 канал) выросло до 6 человек
– говорится в сообщении.
Летальные случаи в результате стихии подтвердили в 3 штатах – Алабаме, Луизиане и Миссисипи.
- 31 августа в штате Алабама погибли 2 сотрудника энергетической компании. Они выполняли ремонт для восстановления электросетей в округе Джефферсон.
- Один человек погиб в Луизиане во время наводнения, а другой – в результате падения дерева в мост Преривилл.
- Еще два человека погибли в штате Миссисипи 30 августа. Это случилось из-за обрушения участка шоссе возле Люсдейла.
Власти штата Луизиана 31 августа сообщали, что многие дома находятся без света. 30 августа сообщали, что в Миссисипи 10 человек травмированы, трое – находились в критическом состоянии.
Что известно об урагане "Ида"
- Ураган "Ида" начал бурлить в южных регионах Штатов 29 августа. Ураган Ида получил 4 категорию из 5 возможных.
- Хотя впоследствии ее ослабили до 3, но скорость ветра превышает 240 километров в час.
- В ночь на 30 августа Президент США Джо Байден выступил с заявлением, что стихия может привести к человеческим жертвам. Он объявил чрезвычайную ситуацию в Луизиане.
- Ведь сильный ветер вырывает деревья с корнем, а уровень воды в реках стремительно поднимается. Чтобы спастись от урагана, люди обустраивали временные хранилища на крышах домов.