Число жертв взрывов в Казахстане перевалило за десяток
28 августа 2021 , 09:40Читати новину українською
Источник:Tengrinews
Недавно на военном складе в Казахстане прогремели несколько мощных взрывов. По состоянию на 28 августа количество жертв составляет 12 человек.
Что известно о погибших
Новые тела спасатели нашли во время тушения пожара. Информацию о них устанавливают.
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Найденные работники погибли при ликвидации последствий взрыва,
– рассказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Также известно, что травмы получили 50 спасателей. Всего пострадали 98 человек.
Поиски пропавших продолжаются.
Среди жертв есть военные
Ранее установили личности 4 погибших. Ими оказались:
- 40-летний сержант Марат Мешинбай;
- 40-летний ефрейтор Руслан Жанболатов;
- служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев;
- военный прокурор Южного региона полковник юстиции Арман Капезов.
Взрывы на складах в Казахстане: что надо знать
- 26 августа в воинской части в Байзацком районе Жамбылской области вспыхнул один из складов. После этого прогремели по меньшей мере 6 взрывов. Жители соседних домов почувствовали ударную волну.
- Власти эвакуировали людей, живущих неподалеку от места инцидента.