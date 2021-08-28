Число жертв взрывов в Казахстане перевалило за десяток

28 августа 2021 , 09:40
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Источник:

Tengrinews

Недавно на военном складе в Казахстане прогремели несколько мощных взрывов. По состоянию на 28 августа количество жертв составляет 12 человек.

Что известно о погибших

Новые тела спасатели нашли во время тушения пожара. Информацию о них устанавливают.

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Найденные работники погибли при ликвидации последствий взрыва,
– рассказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Также известно, что травмы получили 50 спасателей. Всего пострадали 98 человек.

Поиски пропавших продолжаются.

Среди жертв есть военные

Ранее установили личности 4 погибших. Ими оказались:

  • 40-летний сержант Марат Мешинбай;
  • 40-летний ефрейтор Руслан Жанболатов;
  • служащий военизированной охраны Оразбек Далибаев;
  • военный прокурор Южного региона полковник юстиции Арман Капезов.

Взрывы на складах в Казахстане: что надо знать

  • 26 августа в воинской части в Байзацком районе Жамбылской области вспыхнул один из складов. После этого прогремели по меньшей мере 6 взрывов. Жители соседних домов почувствовали ударную волну.
  • Власти эвакуировали людей, живущих неподалеку от места инцидента.
Автор: Софія Мінджоса