Это уже не просто "черная метка": может ли Путин пожертвовать Шойгу

В России продолжаются чистки среди людей, которые были приближенными к бывшему министру обороны Шойгу. Так, на днях арестовали генерала Попова, которого подозревают в мошенничестве. Сейчас в Кремле "копают" под Шойгу на полную.

Об этом подчеркнула в разговоре с 24 Каналом российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, добавив, что до самого Шойгу российский диктатор также доберется, но чуть позже.

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Кремль делает вид, будто борется с коррупцией

Курносова озвучила, что ситуация вокруг арестов среди силовиков позволяет отвлекать внимание российского общества от событий в Курской области. Кроме того, Кремль пытается продемонстрировать россиянам, что будто борется с коррупцией, а во всех провалах российской армии виноваты генералы.

Арест Попова – это уже не просто "черная метка" Шойгу, не просто предупреждение, это знак, что Шойгу надо забиться в угол, сидеть там и не высовываться вообще. Вот как раз уже после Попова следующим может стать и сам Шойгу,

– предположила Курносова.

Сейчас Шойгу занимает должность секретаря совбеза России, но это не сравнить с предыдущей должностью министра обороны, где он контролировал огромный поток финансов. Политический аналитик отметила, что Путин очень медленно расходится с людьми.

Путь в никуда будет происходить маленькими шагами, пока что арестовывают тех, кто был вокруг Шойгу. Уверена, что из этих генералов выбивают показания на него. И когда это сделают, то уже с солидной папкой документов придут к Путину с вопросом, сажать за решетку Шойгу или нет,

– отметила Курносова.

Российская оппозиционерка считает, что, в зависимости от того, насколько в тот момент будет нужно найти виновного за очередные провалы российской армии на войне, может произойти так, что арестуют и самого Шойгу.