В России продолжаются аресты генералов министерства обороны, которых обвиняют в коррупционных делах. В частности, недавно за решеткой оказался заместитель экс-министра Сергея Шойгу Павел Попов. Однако вскоре Кремль будет вынужден прекратить чистки.

Такое мнение высказал 24 Каналу политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что Владимир Путин не сможет пересажать большое количество российских генералов несмотря на то, что они являются коррупционерами. Также арест еще одного заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова оказался оправданным.

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Все генералы – коррумпированы

Именно Булгаков отвечал за строительство арсенала в Торопце в Тверской области, куда 18 сентября попали украинские силы. Генерал российской армии тогда утверждал, что склад вооружения якобы соответствует самым высоким мировым стандартам. Однако он оказался абсолютно незащищенным перед украинскими беспилотниками.

Жаль, что Шойгу не сменил на посту министра обороны России генерал Булгаков. Это был бы самый лучший глава этого ведомства. Хотелось бы надеяться, что россияне так же как свои арсеналы, защищают и самого Путина,

– подчеркнул политолог.

В то же время если в России продолжат сажать чиновников на коррупционных основаниях, тогда можно бросить за решетку всю верхушку российской армии.

И что будет дальше? Путин верхом на белом коне и с саблей в руке поведет в наступление российских военных? Нет, должны быть для этого специально обученные люди. Все генералы – коррумпированные, других в России нет, поэтому в определенный момент нужно будет остановиться и прекратить их сажать,

– подчеркнул он.

В России сложилась такая ситуация, что главными конкурентами военных являются силовики – люди из следственного комитета, ФСБ и т. д. Они, по мнению политолога, с удовольствием задерживают военных. Силовики такие же коррумпированные и даже завидуют военным, которые в минобороны могут намного больше украсть.

Они и дальше бы сажали генералов минобороны, но в определенный момент министр Андрей Белоусов будет просить Путина не делать этого, потому что у него не останется генералов. Эта ситуация неизбежна и она скоро наступит,

– отметил Игорь Эйдман.

Напомним, что чистки в российской армии начались в апреле 2024 года с громкого задержания заместителя министра обороны России Артема Иванова, которого подозревают в коррупции. После того как Шойгу ушел с должности главы минобороны и ее занял Белоусов, аресты генералов по подозрению в коррупции и мошенничестве продолжились.

В частности генерала армии Булгакова задержали 26 июля и его арест одобрили российские военкоры. По их мнению, он был причастен к системным проблемам в логистике российской армии в начале войны в 2022 году