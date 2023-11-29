Готовы ли украинцы вступить в НАТО без оккупированных территорий: интересные результаты опроса

В исследовании приняло участие 1000 респондентов. Социологи опросили на основе случайной выборки мобильных номеров жителей разных регионов, кроме временно оккупированных территорий Украины.

Социологическая группа "Рейтинг" провела 25-й общенациональный опрос в течение 22 – 23 ноября 2023 года. Исследование демонстрирует динамику отношения жителей Украины к международным союзам, в частности, НАТО.

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Что украинцы думают о НАТО

77% жителей Украины проголосовали бы за вступление нашего государства в НАТО, если бы сегодня проводился референдум. 5% проголосовали бы против этого. 14% участников опроса не стали бы голосовать, а 3% респондентов затруднились ответить.



Большинство респондентов поддержали вступление в НАТО / Инфографика группы "Рейтинг"

Также у респондентов поинтересовались их отношением к идее вступления в НАТО только в пределах территорий, которые сейчас подконтрольны Украине. То есть, без временно оккупированных Россией частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

Более половины участников опроса, а именно 53%, считают такую концепцию неприемлемой. Однако 40% респондентов целиком или скорей поддерживают эту идею. В исследовании отмечается, что членство в НАТО без оккупированных территорий относительно чаще поддерживают жители Запада и Киева, а также люди среднего возраста. А жители Юга, Востока, Центра, а также старшие люди наименее готовы пойти на такой шаг.

Если брать только сторонников вступления Украины в НАТО, то среди них обмен членства в Альянсе на оккупированные территории поддержали 44% респондентов. 51% среди желающих вступить в НАТО выступают против отказа от временно оккупированных территорий ради членства.



Как украинцы относятся к членству в НАТО без оккупированных территорий / Инфографика группы "Рейтинг"

Что украинцы думают о ЕС

За вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума готовы проголосовать 78% участников опроса. Только 5% выступили против членства нашего государства в ЕС. 14% не стали бы голосовать на таком референдуме, а 3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.



Более подробные результаты опроса / Инфографика группы "Рейтинг"

Что показывает исследование

В материалах социологической группы "Рейтинг" отмечается, что в конце ноября 2023 года по сравнению с июлем этого же года несколько снизилось количество тех, кто готов голосовать за вступление в ЕС в случае референдума (78% против 85% соответственно). Также социологи увидели тенденцию к снижению поддержки членства в НАТО (77% в ноябре против 83% в июле).



Динамика отношения украинцев к ЕС / Инфографика группы "Рейтинг"

Кроме этого, исследование продемонстрировало, что в каждом из регионов Украины большинство поддерживает вступление нашего государства и в Евросоюз, и в НАТО. При этом на Западе и в Киеве оказалось больше тех, кто поддерживает членство Украины в обоих союзах.



Динамика отношения украинцев к НАТО / Инфографика группы "Рейтинг"

Что говорят чиновники о вступлении в НАТО