Готовы ли украинцы вступить в НАТО без оккупированных территорий: интересные результаты опроса
Источник:Социологическая группа "Рейтинг"
В исследовании приняло участие 1000 респондентов. Социологи опросили на основе случайной выборки мобильных номеров жителей разных регионов, кроме временно оккупированных территорий Украины.
Социологическая группа "Рейтинг" провела 25-й общенациональный опрос в течение 22 – 23 ноября 2023 года. Исследование демонстрирует динамику отношения жителей Украины к международным союзам, в частности, НАТО.
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Что украинцы думают о НАТО
77% жителей Украины проголосовали бы за вступление нашего государства в НАТО, если бы сегодня проводился референдум. 5% проголосовали бы против этого. 14% участников опроса не стали бы голосовать, а 3% респондентов затруднились ответить.
Большинство респондентов поддержали вступление в НАТО / Инфографика группы "Рейтинг"
Также у респондентов поинтересовались их отношением к идее вступления в НАТО только в пределах территорий, которые сейчас подконтрольны Украине. То есть, без временно оккупированных Россией частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.
Более половины участников опроса, а именно 53%, считают такую концепцию неприемлемой. Однако 40% респондентов целиком или скорей поддерживают эту идею. В исследовании отмечается, что членство в НАТО без оккупированных территорий относительно чаще поддерживают жители Запада и Киева, а также люди среднего возраста. А жители Юга, Востока, Центра, а также старшие люди наименее готовы пойти на такой шаг.
Если брать только сторонников вступления Украины в НАТО, то среди них обмен членства в Альянсе на оккупированные территории поддержали 44% респондентов. 51% среди желающих вступить в НАТО выступают против отказа от временно оккупированных территорий ради членства.
Как украинцы относятся к членству в НАТО без оккупированных территорий / Инфографика группы "Рейтинг"
Что украинцы думают о ЕС
За вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума готовы проголосовать 78% участников опроса. Только 5% выступили против членства нашего государства в ЕС. 14% не стали бы голосовать на таком референдуме, а 3% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Более подробные результаты опроса / Инфографика группы "Рейтинг"
Что показывает исследование
В материалах социологической группы "Рейтинг" отмечается, что в конце ноября 2023 года по сравнению с июлем этого же года несколько снизилось количество тех, кто готов голосовать за вступление в ЕС в случае референдума (78% против 85% соответственно). Также социологи увидели тенденцию к снижению поддержки членства в НАТО (77% в ноябре против 83% в июле).
Динамика отношения украинцев к ЕС / Инфографика группы "Рейтинг"
Кроме этого, исследование продемонстрировало, что в каждом из регионов Украины большинство поддерживает вступление нашего государства и в Евросоюз, и в НАТО. При этом на Западе и в Киеве оказалось больше тех, кто поддерживает членство Украины в обоих союзах.
Динамика отношения украинцев к НАТО / Инфографика группы "Рейтинг"
Что говорят чиновники о вступлении в НАТО
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно дал понять, что наше государство не будет обменивать часть своих земель на членство в НАТО. Он назвал это принципиальным вопросом и подчеркнул, что Украина настроена на возвращение территорий 1991 года.
- Не так давно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина сейчас стала гораздо ближе к НАТО, как никогда раньше. По его словам, в нашей стране уже сделаны конкретные изменения.
- Напомним, глава МИД Германии Анналена Бербок видит будущее Украины в составе НАТО и ЕС. Она заверила, что будет помогать нашему государству на евроатлантическом пути.