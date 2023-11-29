Соціологічна група "Рейтинг" провела 25-те загальнонаціональне опитування протягом 22 – 23 листопада 2023 року. Дослідження демонструє динаміку ставлення жителів України до міжнародних союзів, зокрема НАТО.

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Що українці думають про НАТО

77% жителів України проголосували б за вступ нашої держави у НАТО, якби сьогодні проводився референдум. 5% проголосували б проти цього. 14% учасників опитування не стали б голосувати, а 3% респондентів було важко відповісти.



Більшість респондентів підтримали вступ до НАТО / Інфографіка групи "Рейтинг"

Також у респондентів поцікавилися їх ставленням до ідеї вступу в НАТО лише в межах тих територій, які зараз підконтрольні Україні. Тобто без тимчасово окупованих Росією частин Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також Криму.

Більше ніж половина учасників опитування, а саме 53%, вважають таку концепцію неприйнятною. Однак 40% респондентів цілком або скоріше підтримують цю ідею. У дослідженні зауважується, що членство у НАТО без окупованих територій відносно частіше підтримують жителі Заходу та Києва, а також люди середнього віку. А жителі Півдня, Сходу, Центру, а також найстарші люди найменше готові піти на такий крок.

Якщо брати тільки прихильників вступу України до НАТО, то серед них обмін членства в Альянсі на окуповані території підтримали 44% респондентів. 51% серед тих, хто хоче вступу до НАТО, виступають проти відмови від тимчасово окупованих територій заради членства.



Як українці ставляться до членства в НАТО без окупованих територій / Інфографіка групи "Рейтинг"

Що українці думають про ЄС

За вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму готові проголосували 78% учасників опитування. Лише 5% виступили проти членства нашої держави у ЄС. 14% не стали б голосувати на такому референдумі, а 3% респондентів було важко відповісти на це питання.



Більше детальні результати опитування / Інфографіка групи "Рейтинг"

Що показує дослідження

У матеріалах соціологічної групи "Рейтинг" зауважується, що наприкінці листопада 2023 у порівнянні з липнем цього ж року дещо знизилася кількість тих, хто готовий голосувати за вступ до ЄС у разі референдуму (78% проти 85% відповідно). Також соціологи побачили тенденцію до зниження підтримки членства у НАТО (77% у листопаді проти 83% у липні).



Динаміка ставлення українців до ЄС / Інфографіка групи "Рейтинг"

Крім цього дослідження продемонструвало, що в кожному з регіонів України більшість підтримує вступ нашої держави і до Євросоюзу, і до НАТО. При цьому на Заході та у Києві виявилося найбільше тих, хто підтримує членство України в обох союзах.



Динаміка ставлення українців до НАТО / Інфографіка групи "Рейтинг"

Що кажуть високопосадовці про вступ у НАТО