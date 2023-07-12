Есть один способ, как ускорить завершение войны

Позиция саммита НАТО в Вильнюсе: "Украина сделает НАТО сильнее". Пока Украина остается уязвимой, вся система евроатлантической безопасности остается уязвимой.

Время для заверений прошло, их нужно превращать в решения

Вместо членства в НАТО отдельные политики говорят о каких-то заверениях безопасности, которые на самом деле и близко не могут приравниваться к 5-й статье Вашингтонского договора НАТО.

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Но как отдельными заверения обеспечить безопасность столь большой страны, которую нельзя накрыть одним щитом от российских ракет? Сколько они будут стоить в долгой перспективе, в частности, и из-за прямых последствий отсутствия безопасности, таких как "кризис продовольствия"? Позволяют ли отдельные заверения добиться устойчивости, когда отстроенное сегодня уже завтра может быть снова уничтожено? Или сделать безопасным возвращение в Украину миллионам украинских беженцев?

Украина достойна быть в НАТО. Украина разделяет ценности свободы и демократии и готова их защищать. Украина будет не просто бенефициаром, а мощным контрибутором безопасности Альянса. Это не обещания, это факт, доказанный на поле боя. Украина сделает НАТО сильнее.

Начало реального вступления Украины в НАТО – способ завершить войну, а не ее расширить. Ибо "стратегическая неопределенность" будет постоянно служить причиной для России продолжать атаковать Украину.

Поэтому люди в Украине ждут от саммита в Вильнюсе конкретных результатов. Прошло время для заверений, что дверь в НАТО открыта. Следует трансформировать их в решения, позволяющие начать процесс вступления Украины в НАТО.

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Россия всегда действовала проактивно. Россия использовала войны и оккупацию чужих территорий как fait accompli, тем самым создавала новую реальность и заставляла международное сообщество с ней считаться.

Демократические страны, участвующие в НАТО, должны, наконец, перехватить инициативу, чтобы начать управлять этим процессом. Мы слишком долго воспринимали безопасность как данность. Надо взять ответственность за наше общее будущее.