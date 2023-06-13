"Не России решать": Столтенберг анонсировал месседж для Украины на саммите в Вильнюсе
Источник:PBS
Украина однозначно станет членом Североатлантического союза. Несмотря на то, что война продолжается, не России решать, когда это произойдет.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, на саммите в Вильнюсе будет мощный сигнал о продолжении поддержки Украины. Однако в НАТО пока не готовы назвать точные даты вступления Украины в Альянс из-за продолжающейся войны.
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Невозможно назвать точные даты вступления Украины в НАТО, пока мы находимся в разгаре войны. И я также думаю, что все союзники очень четко понимают, что сейчас наиболее актуальной задачей является обеспечение того, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство,
– заявил Столтенберг.
По его словам, в настоящее время страны-члены Альянса сосредоточены на предоставлении Украине военной поддержки.
"Лишь суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", – добавил Столтенберг.
Важный месседж на саммите в Вильнюсе
Столтенберг заявил, что "самое главное, что произойдет на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, это то, что союзники с НАТО выразят твердую поддержку Украине не только на словах, но и на деле".
Я абсолютно уверен, что союзники по НАТО сделают новые заявления о значительной военной поддержке Украины и пообещают поддерживать и наращивать ее, потому что мы абсолютно четко заявим, что готовы поддерживать Украину столько, сколько нужно,
– подчеркнул Столтенберг.
По его словам, консультации между союзниками по членству до сих пор продолжаются. Он подчеркнул, что двери для новых членов открыты, как это было и с Финляндией и Швецией.
"Мы также согласны с тем, что Украина станет членом этого альянса. Об этом много раз заявляла НАТО, последний раз на саммите в прошлом году. И потом, в-третьих, мы согласны с тем, что Украина и 31 союзник по НАТО должны решить, когда для Украины придет время стать членом. Это не для России. Россия не имеет права вето", – добавил генсек.