Танковый блицкриг против Украины: почему российским генералам светят лавры Гудериана

Россия не сможет совершить танковый блицкриг против Украины. Об этом свидетельствует банальное сравнение численности российских танков и численности современных противотанковых ракет у Украины.

Популярный нарратив, которым кое-где запугивают соцсети, что "российские танки могут за два часа доехать до Киева". А давайте разберемся, возможны ли в принципе такие прогулки на танках по Украине в 2022-м году? Сколько будет врагов и чем их встретят?

Читайте также Останавливать коллективное безумие Кремля придется американским и украинским санитарам

Сколько у русских танков

Согласно справочнику Military balance, численность танков в России составляет не менее 3300. Эта цифра вполне объективная, возможно, даже несколько завышенная, но в целом совпадает с штатной структурой российских танковых частей.

Также на складах в РФ хранятся тысячи танков, но все это нельзя бросить в бой – они требуют заводского ремонта, комплектующих, подготовки экипажей, то есть длительного времени ввода в эксплуатацию, и эта техника – устаревшая, без современной связи, систем управления, тепловизионных прицелов.

Важно Запугивать украинцев войной бессмысленно

В ходе масштабных боевых действий основную роль у россиян танки будут играть новых типов, которые прошли программу модернизации, и которыми оснащаются наиболее боеспособные части постоянно готовности наземных сил ВС РФ.

В рамках выполнения десятилетней государственной программы развития вооружений в 2010-2020-м годах, Россия поставила на вооружение армии танки новых типов – то есть с современными тепловизионными прицелами и электронными системами управления огнем, с усиленной защитой, новыми типами снарядов и новыми пушками.

Это модификации Т-72Б3, Т-72Б3М образца 2016 года, Т-80БВМ, Т-90М "Прорыв" (это наиболее совершенный российский танк на вооружении).

Российский блогер Altyn73 провел подсчет публикаций о поставках новых типов танков в ВС РФ по состоянию на 2020-й год, которые подтверждаются публикациями в СМИ:

более 600 Т-72Б3;

более 300 Т-72Б3М образца 2016 года, модернизированной по результатам войны в Украине;

более 60 Т-80БВМ.

Также в 2021-м году Минобороны РФ заявило о поставках еще 240 современных танков, но это заявление пока не подтверждено открытыми источниками в полном объеме. Согласно сообщениям в СМИ можно отметить поставки не менее 150 новых танков в 2021-м. А вот, например, россияне заявили о принятии на вооружение 20 танков Т-14 "Армата", однако никаких данных о реальной поставке в войска нет, хотя проект Армата максимально рекламируется.

Интересно Куда пропала легендарная путинская "Армата"

Далеко не все свои танки Россия сможет направить против Украины в случае решения о наступлении. Россия усиливает группировку на Западе, Дальнем Востоке, на Кавказе, откуда нельзя перебросить силы в Украину. Далеко не все российские части и соединения являются частями постоянной готовности.

Чем может ответить Украина

Для борьбы с российскими танками Украина может применять многие не современные, но все еще действенные типы вооружений.

Прежде всего – это сотни наших танков Т-64 БВ и БМ, Т-72, Т-80, сотни противотанковых комплексов советского производства "Фагот" и "Конкурс", гранатометы РПГ-7, одноразовые гранатометы типа РПГ-26 и другие виды вооружений. Все эти средства могут бить российские танки, как показывает ход боевых действий.

Однако украинская армия имеет все возможности выстроить многослойную противотанковую оборону с применением самых современных видов вооружений. Такую оборону, когда по российской бронетехнике будут наноситься высокоточные удары со всех сторон.

По теме Британская военная помощь Украине – четкий сигнал Путину

А это прежде всего противотанковые ракетные комплексы 2-го поколения типа "Стугна" и "Корсар". По данным Цензор.Нет, ВСУ за 8 лет получили около 8 тысяч таких управляемых ракет, которые показывают высокую надежность в ходе боевого применения на фронте (в США также на вооружении находятся комплексы 2-го поколения).

Также, согласно официальным данным США, Украине безоплатно передано 77 пусковых установок и 540 ракет противотанкового ракетного комплекса 3-го поколения "Джавелин".

Великобритания предоставила Украине не менее 1200 противотанковых гранатометов 3-го поколения NLAW (а возможно уже до 2000).

Украина закупила в Турции управляемые бомбы для "Байрактаров", которые могут уничтожать либо выводить танки из строя.

Также наши боевые вертолеты оснащены небольшим количеством управляемых ракет "Барьер".

Дадим прикурить

Да, Россия имеет общее превосходство в силах, но Украине есть чем встретить врага и не допустить российского блицкрига.

По теме Страны Балтии предоставят Украине новейшее летальное оружие

"Джавелины" и NLAW поражают танки в крышу башни, сверху, и это уже заставило россиян оборудовать крыши своих танков металлическими решетками, которые в обиходе называют "мангалом".

На направлениях ударов российских танкистов может ожидать высокая плотность применения противотанковых средств. Если мы своевременно развернем оборону на направлениях вероятных главных ударов противника, то никаких шансов у россиян быстро выбить украинскую армию с Донбасса или из Харькова нет.

Путина ждет тяжелая затяжная война с огромными потерями. И в ходе этой войны наша промышленность и НАТО будут продолжать поставки боеприпасов.

Для Украины сейчас важно получить у наших союзников дополнительные партии "Джавелинов" и NLAW, увеличить число пусковых установок для "Стугны" и "Корсара", причем, оснащать комплексы тепловизионными прицелами для стрельбы в любое время суток, а также закупать управляемые ракеты с осколочно-фугасными боевыми частями для поражения пехоты противника.

Читайте также "Союзная решимость-2022": что скрыто за учениями российской армии в Беларуси

Это то, что можно сделать быстро. Безусловно, необходимо разработать наконец, современную программу развития вооружений, чтобы мы начали закупку или производство танков с 120-миллиметровымы орудиями под боеприпасы стандарта НАТО, с современными приборами наблюдения и управления огнем. Но все это, как и многое другое, требует комплексного развития.

На фото – учения российских танкистов Южного военного округа по быстрому покиданию танка. Из-за "мангала" против "Джавелина" на башне мы видим, что первым из танка выскочил механик-водитель, наводчик танка опаздывает, выползая из-под "мангала" и только прыгает, а, вот, командир застрял, зажатый между "мангалом" и пулеметом, шансов быстро спастись у него мало. Очень символичное фото, которое показывает печальное будущее российских танковых войск в случае вторжения в Украину.

Байден предупредил Россию – смотрите видео