Легенда легенди

Кремль дає завуальовану характеристику навчанням "Союзная решимость-2022" – "раптова перевірка боєготовності військ Союзної держави".

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Диктатор Білорусі Олександр Лукашенко своїм державним ЗМІ прямо заявив, що навчання "Союзная решимость-2022" спрямовані проти Польщі та України, які начебто мають задум "обрізати" так званий "білоруський балкон".

Для імітації прозорості підготовки до маневрів "Союзная решимость-2022" оборонні відомства РФ та Білорусі провели свої окремі брифінги для військових аташе.

І якщо порівняти текст виступу від представника Міноборони Білорусі та Міноборони РФ, то виходить така картина. Білорусь в рамках задуму навчань бачить державою-"жертвою" гібридної атаки, якій необхідний зовнішній захист від атаки не ідентифікованих "зелених чоловічків" та можливого повітряного удару. А Росія – бачить себе державою-"протектором", яка власне і надаватиме зовнішній захист для Білорусі.

Таємні наміри

Показово, що ані Білорусь, ані РФ не стали розкривати увесь наряд сил та засобів, які будуть залучені для маневрів "Союзная решимость-2022".

Міноборони РФ стверджує, що чисельність залучених військ начебто не перевищує ліміти, прописані Віденським документом від 2011, про які потрібно повідомляти. Тобто, Кремль намагається запевнити, що для цих навчань буде задіяно не більше 9 тисяч військовослужбовців.

Російські військові розкривають лише, що для посилення Об’єднаної системи ППО в Білорусь будуть перекинуті два дивізіони ЗРК С-400, один дивізіон комплексів "Панцырь", ескадрилья в 12 винищувачів Су-35С. Кремль.

Як росіяни, так і білоруси заявляють, що маневри "Союзная решимость-2022" матимуть такий таймінг. Перший етап – почався 18 січня та триватиме до 9 лютого цього року.

За наступні три тижні військові РФ мають перемістити свої частини на білоруську територію, сформувати угрупування військ "на найбільш загрозливих напрямках", взяти під охорону кордон та стратегічні об’єкти Білорусі, а головне – "взяти під охорону" повітряний простір Білорусі.

Питання логістики

Тут варто звернути увагу – коли Білорусь та РФ готувались до навчань "Запад-2021", для підготовки інфраструктури на території "Синьоокої" та перекидання російських частин знадобилось близько 2 місяців.

Все упиралось в обмежену швидкість пересування, яку може забезпечити залізничний транспорт (на пострадянських залізницях ешелони можуть рухатись зі швидкістю 20-50 км/год та від 100 до 400 км на добу).

Відповідно, не слід виключати, що значну частину переміщень своїх військ в Білорусь в рамках маневрів "Союзная решимость-2022" росіяни виконають за допомогою військово-транспортної авіації (ВТА).

У тому числі – щоб закріпити пропагандистський ефект від начебто безмежних можливостей російської ВТА, які Кремль начебто зміг показати під час недавньої інтервенції ОДКБ в Казахстан.

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Тим більш, що Міноборони РФ уже заявило, що для навчань в Білорусі задіє частини Східного військового округу.

І тут лише сам процес транспортування техніки та озброєнь по коліям БАМу і Транссибу бодай до Уралу займе в кращому випадку тиждень. Або ж – і всі два.

Казахстанський досвід

Невідомо, які саме об'єкти в Білорусі армія РФ планує взяти під охорону в рамках навчань "Союзная решимость-2022".

Ймовірно, і тут росіяни захочуть повторити "казахський досвід", коли "сили ОДКБ" брали під охорону саме ті об’єкти, що критично важливі для функціонування держави Казахстан – тепло та електростанції, заводи по виробництву харчів, об’єкти транспортної інфраструктури тощо. А про об’єкти, яким могла бути завдана реальна шкода під час масових заворушень – якби і "забули".

Практична фаза навчань "Союзная решимость-2022" має відбутись на території Білорусі протягом 10 – 20 лютого цього року. Сценарій цього етапу – "ліквідація угрупування бойовиків", "організація блокпостів", "постконфліктне врегулювання".

Не можна виключати, що армія РФ на території Білорусі в рамках навчань захоче влаштувати не бутафорські, а справжні блок-пости, і так заодно взяти під контроль найважливіші автомобільні шляхи країни.

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Тим більш, що під час недавніх навчань "Запад-2021" військові РФ та Білорусі відпрацьовували зовсім інший формат бойових дій – розгром загальновійськових угрупувань "конвенційного" противника. Тоді про блок-пости мова не йшла.

Український слід на "білоруському балконі"

В наші ЗМІ уже "залетіла" фраза про те, що під час навчань "Союзная решимость-2022" військові Білорусі та РФ планують відпрацьовувати дії "не лише на території своїх країн". Тим більш, що про це сказав не аби хто, а заступник міністра оборони РФ Алєксандр Фомін.

Але, схоже, що такі войовничі слова сказані скоріше для "самозаспокоєння" Лукашенко як "молодшого партнера" Кремля, якому постійно ввижаються спроби "обрізати" у воєнний спосіб "білоруський балкон".

А реальним завданням маневрів "Союзная решимость-2022" стане втілення сценарію прихованої окупації Білорусі при формальному збереженні політичного суверенітету країни.

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Справжня окупація

Зроблю такі прикінцеві помітки. Схоже, за досвідом дій під час недавніх подій в Казахстані армія РФ під час навчань "Союзная решимость-2022" також діятиме в умовах максимального "маскування" та "радіомовчання" в соцмережах.

Також логічно припустити, що взимку 2022 року Білорусь може стати "полігоном" для відпрацювання технологій "інформаційної війни" із використанням комплексів РЕБ. за досвідом тих же подій у Казахстані.

За даними з відкритих джерел, армія РФ для інтервенції в Казахстан перекинула як мінімум один комплекс РЕБ "Леер-3". Ця система, за деякими даними, використовувалась для "глушіння" мобільного зв’язку в Астані.

Тим більш, що у березні 2021 року армія РФ навіть проводила навчання по темі "як взяти місто без бою SMS-розсилкою за допомогою комплексу "Леер-3"".

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