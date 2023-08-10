И этим собственно подтверждают важность Чонгарских мостов. Напомним, что летом мосты через Чонгарский пролив пережили несколько ударов. 9 августа OSINT-аналитик Def Mon опубликовал снимок, из которого видно, что оккупанты пытаются минимизировать для себя последствия этих атак. 24 Канал.

Смотрите также ВСУ достают очень далеко: в ОК "Юг" ответили, как удары по мостам влияют на оккупантов

Враг ищет выход

На снимке видно, что россияне построили понтонную переправу между поврежденными автомобильным и железнодорожным мостами. Если автомобильный "пострадал" – 6 августа, то железнодорожный "получил ранение" раньше – 29 июля.

Поскольку мост через Чонгарский пролив чрезвычайно важен для агрессоров, они прибегли к временной альтернативе.

Оккупанты не впервые находят "спасение" в построении понтонно-мостовых переправ. Когда-то они построили такую переправу, после того, как Антоновский мост на Херсонщине благодаря работе ВСУ перестал функционировать. Таким образом, им удавалось частично решать проблемы своей логистики.

Впрочем, у понтонных мостов есть и свои недостатки. Они не способны обеспечить ту же пропускную способность, что и обычные мосты. Также они более уязвимы для ударов и влияния погодных условий.

Почему Чонгарские мосты так важны

По словам военного эксперта Олега Жданова, оккупанты используют Чонгарский мост для подкрепления своих частей на материковой части Украины на Южном направлении.

Справка : Чонгарский пролив – пролив между полуостровом Крым и материком Чонгарский мост – это два транспортных моста и один – железнодорожный.

Также он отметил, что цель ударов по мостам – не их полное уничтожение. Основная задача – сделать невозможным передвижение ими тяжелой техники, чтобы враг не смог использовать эти мосты для военных целей.

Атаки на Чонгарский мост