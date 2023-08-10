И этим собственно подтверждают важность Чонгарских мостов. Напомним, что летом мосты через Чонгарский пролив пережили несколько ударов. 9 августа OSINT-аналитик Def Mon опубликовал снимок, из которого видно, что оккупанты пытаются минимизировать для себя последствия этих атак. 24 Канал.
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Враг ищет выход
На снимке видно, что россияне построили понтонную переправу между поврежденными автомобильным и железнодорожным мостами. Если автомобильный "пострадал" – 6 августа, то железнодорожный "получил ранение" раньше – 29 июля.
Поскольку мост через Чонгарский пролив чрезвычайно важен для агрессоров, они прибегли к временной альтернативе.
Оккупанты не впервые находят "спасение" в построении понтонно-мостовых переправ. Когда-то они построили такую переправу, после того, как Антоновский мост на Херсонщине благодаря работе ВСУ перестал функционировать. Таким образом, им удавалось частично решать проблемы своей логистики.
Впрочем, у понтонных мостов есть и свои недостатки. Они не способны обеспечить ту же пропускную способность, что и обычные мосты. Также они более уязвимы для ударов и влияния погодных условий.
Почему Чонгарские мосты так важны
По словам военного эксперта Олега Жданова, оккупанты используют Чонгарский мост для подкрепления своих частей на материковой части Украины на Южном направлении.
Также он отметил, что цель ударов по мостам – не их полное уничтожение. Основная задача – сделать невозможным передвижение ими тяжелой техники, чтобы враг не смог использовать эти мосты для военных целей.
Атаки на Чонгарский мост
- Впервые по мосту "прилетело" 22 июня. Тогда, по данным журналистов, были повреждены автомобильное полотно и опора. Отмечалось, что удары были нанесены ракетами Storm Shadow.
- 29 июля ударили по железнодорожный мост через Чонгар. По словам окупантов, обошлось без значительных повреждений.
- И соответственно 6 августа удар по автомобильному мосту через пролив образовал на нем большие пробоины. В этот день был атакован и Гениченский мост.