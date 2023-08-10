І цим власне підтверджують важливість Чонгарських мостів. Нагадаємо, що влітку мости через Чонгарську протоку зазнали кількох ударів. 9 серпня OSINT-аналітик Def Mon опублікував знімок, з якого видно, що окупанти намагаються мінімізувати для себе наслідки цих атак, інформує 24 Канал.

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Ворог шукає вихід

На знімку видно, що росіяни звели понтонну переправу між пошкодженими автомобільним та залізничним мостами. Якщо автомобільний "постраждав" – 6 серпня, то залізничний "отримав поранення" раніше – 29 липня.

Оскільки міст через Чонгарську протоку є надзвичайно важливим для агресорів, вони вдалися до тимчасової альтернативи.

Окупанти не вперше знаходять "порятунок" у побудові понтонно-мостових переправ. Колись вони звели таку переправу, після того, як Антонівський міст на Херсонщині завдяки роботі ЗСУ перестав функціонувати. У такий спосіб їм вдавалося частково вирішувати проблеми своєї логістики.

Втім, понтонні мости мають і свої недоліки. Вони не здатні забезпечити ту саму пропускну спроможність, що й звичайні мости. Також вони більш вразливі для ударів та впливу погодних умов.

Чому Чонгарські мости такі важливі

За словами військового експерта Олега Жданова, окупанти використовують Чонгарський міст для підкріплення своїх частин на материковій частині України на Південному напрямку.

Довідка: Чонгарська протока – протока між півостровом Крим і материком. Чонгарський міст – це два транспортних мости та один – залізничний.

Також він зазначив, що мета ударів по мостах – не їх цілковите знищення. Основна задача –унеможливити пересування ними важкої техніки, аби ворог не зміг використовувати ці мости для військових цілей.

Атаки на Чонгарський міст