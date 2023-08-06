Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко зауважив, що атаки зокрема по Чонгарському мосту – це системні удари по логістиці ворога. Адже окупанти намагаються використовувати ці шляхи для постачання військового ресурсу. Проте їхні намагання стають все більше марними. Про це він розповів 24 Каналу.

Важливо Вибухи на мостах в районі Чонгара та Генічеська: все, що відомо про атаку ЗСУ

Зруйнували до певної міри

Він пояснив, що Чонгарські мости – це два транспортних мости та один – залізничний. І Збройні Сили України завдали по них вже третій удар.

Чонгарський міст Окупанти використовували його для постачання боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів, запчастин для техніки, ротації техніки для свого угруповання на материковій частині Україні на Південному напрямку.

"Головна мета цих ударів, і це можна зрозуміти з характеру руйнувань моста, не цілковите знищення Чонгарських мостів. Завдання ЗСУ – не дати зараз можливості росіянам використовувати їх у військових цілях. Це означає, зруйнувати мости до такої міри, щоб важкі вантажі неможливо було б перетягати по них", – зазначив експерт з міжнародної безпеки.

Водночас легким автомобільним транспортом чи пішки по цих мостах теоретично можна пересуватись.

Важливо! В ЗСУ офіційно підтвердили, що близько о 15:00 вони уразили Чонгарський та Генічеський автомобільні мости. В командуванні ЗСУ зазначили, що ці мости є "ключовими шляхами сполучення окупантів".

Чонгарський міст зазнав нових руйнувань 6 серпня: дивіться відео

Поступово ізолювати Крим

Удари по Чонгарських мостах логічно поєднуються з іншими зусиллями, які докладають українські сили, для створення проблем російській логістиці.

ЗСУ перерізають російську логістику не лише з Криму на материкову частину України, але й намагаються порушити її на територію півострова. Це удари по Кримському мосту, великому десантному кораблю "Оленегорський горняк", який використовувався росіянами як альтернатива пошкодженому Кримському мосту для постачання в Крим з Новоросійська боєприпасів, пального, запчастин і можливо техніки.

Це системна робота ЗСУ, яка дозволяє поступово ізолювати сам Крим. Ми намагаємось взагалі зупинити потік російської зброї та військових ресурсів на територію тимчасово окупованого Криму. Щоб росіяни не мали можливості більше перекидати звідти ресурси на материкову частину України,

– пояснив Жовтенко.

Крім того, українські сили завдають удари ще й по військових об'єктах на території Криму – по складах, де можна було б зберігати боєприпаси та техніку. А також ЗСУ б'ють по паливних базах на півострові, щоб окупанти не мали можливості зберігати там паливно-мастильні матеріали та доставляти їх до російських військ.

Удари по Чонгарських мостах: що відомо