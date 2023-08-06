Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко отметил, что атаки, в частности, по Чонгарскому мосту – это системные удары по логистике врага. Ведь оккупанты пытаются использовать эти пути для поставки военного ресурса. Однако их попытки становятся напрасными. Об этом он рассказал 24 Каналу.
Важно Взрывы на мостах в районе Чонгара и Геническа: все, что известно об атаке ВСУ
Разрушили до определенной степени
Он объяснил, что Чонгарские мосты – это два транспортных моста и один – железнодорожный. И Вооруженные Силы Украины нанесли по ним уже третий удар.
Чонгарский мостОккупанты использовали его для поставки боеприпасов, горюче-смазочных материалов, запчастей для техники, ротации техники для своей группировки на материковой части Украины на Южном направлении.
"Главная цель этих ударов, и это можно понять из характера разрушений моста, не полное уничтожение Чонгарских мостов. Задача ВСУ – не дать сейчас возможности россиянам использовать их в военных целях. Это значит разрушить мосты до такой степени, чтобы тяжелые грузы невозможно было бы перетаскивать по ним", – отметил эксперт по международной безопасности.
В то же время, легким автомобильным транспортом или пешком по этим мостам теоретически можно передвигаться.
Чонгарский мост получил новые разрушения 6 августа: смотрите видео
Постепенно изолировать Крым
Удары по Чонгарским мостам логически сочетаются с другими усилиями, прилагаемыми украинскими силами, для создания проблем российской логистике.
ВСУ перерезают российскую логистику не только из Крыма на материковую часть Украины, но и пытаются нарушить ее на территорию полуострова. Это удары по Крымскому мосту, большому десантному кораблю "Оленегорский горняк", который использовался россиянами как альтернатива поврежденному Крымскому мосту для поставки в Крым из Новороссийска боеприпасов, горючего, запчастей и возможно техники.
Это системная работа ВСУ, позволяющая постепенно изолировать сам Крым. Мы пытаемся вообще остановить поток российского оружия и военных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма. Чтобы россияне больше не имели возможности перебрасывать оттуда ресурсы на материковую часть Украины,
– объяснил Жовтенко.
Кроме того, украинские силы наносят удары еще и по военным объектам на территории Крыма – по складам, где можно хранить боеприпасы и технику. А также ВСУ бьют по топливным базам на полуострове, чтобы оккупанты не имели возможности хранить там горюче-смазочные материалы и доставлять их российским войскам.
Удары по Чонгарским мостам: что известно
- Днем 6 августа были атакованы сразу два моста в Херсонской области – Чонгарский автомобильный мост и Генический. Чонгарский мост, соединяющий левый берег Херсонщины и временно оккупированный Крым, был важной логистической артерией россиян. Сейчас мост перекрыт.
- Однако это не первое попадание по Чонгарским мостам. 29 июля был нанесен удар по железнодорожному мосту. В результате атаки, по предположению гауляйтера оккупированной Херсонщины Владимира Сальдо, ракетами Storm Shadow, были повреждены "будка обходчика и контактная линия". Однако значительных разрушений моста не произошло.
- Кроме того, 22 июня от ударов также ракет Storm Shadow был поврежден автомобильный мост. На мосту было разрушено не только автомобильное полотно, но и по предположению журналистов, опора. После разрушения Чонгарского моста оккупанты направили движение с Чонгарского направления на Армянск и Перекоп.