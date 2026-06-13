Возле Чонгарского моста оккупанты развернули понтонную переправу: образовались очереди грузовиков

Украинские военные уничтожили Чонгарский мост, соединявший Херсонскую область и Крым. Вместо него оккупанты построили рядом понтонную переправу.

Об этом сообщили в "Радио Свобода".

Смотрите также Оккупанты жалуются, что ВСУ нанесли удары по 4 мостам на подъездах к Крыму

Как оккупанты запустили движение возле Чонгарского моста?

Журналисты обнародовали спутниковые снимки Чонгарского моста. На фото видно, как оккупанты построили понтонную переправу, в результате чего на месте образовались пробки из грузовиков.

Перед понтонным мостом зафиксировали очередь из 17 грузовиков и нескольких легковых автомобилей, а чуть южнее, возле КПП "Джанкой", – еще 15 фур. В то же время на снимке не видно ни одного транспортного средства, движущегося в сторону Крыма.

Транспорт стоит на переправе у моста / Спутниковые снимки

Глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо недавно обратился к жителям и пожелал всем "крепкого духа" и "хорошего настроения в эти праздничные дни".

Что еще известно об атаке ВСУ на Чонгарский мост?

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что российские власти пытаются замалчивать ситуацию в оккупированном Крыму, однако уничтожение Чонгарского моста существенно осложнило ситуацию для врага.

В ночь на 9 июня украинские беспилотники FP-2 нанесли удар по мосту вблизи Чонгара в Херсонской области. Перед этим 7 июня мост получил повреждения, когда было частично разрушено дорожное покрытие.

В районе АЗС возле Чонгарского моста в ночь на 12 июня начался пожар. А возник он после массированной атаки "добрых" БПЛА. Около 02:00 спутники зафиксировали тепловые сигнатуры